PJEVAČICA OTKRILA NAJGORI BOŽIĆNI POKLON KOJI JE DOBILA: ‘Nismo imali novaca, a mama je, uz to, odlučila biti Grinch…‘

Autor: I. D.

Pjevačica Andrea Šušnjara s veseljem je otvorila ovogodišnje božićne darove, no bilo je i godina kad joj blagdani nisu bili tako bajni, piše Dnevnik.hr.

Preslatka pjevačica jednog poklona iz mladosti zauvijek će se sjećati.

’Jedne godine stvarno nismo imali novaca, ne znam što se dogodilo, ali je mama odlučila biti Grinch. Lijepo mi je zapakirala poklon i ja sam cijela sretna to otvorila, a unutra je bila tegla kiselih krastavaca. To ću joj zapamtiti do smrti. Ne znam stvarno jesam li ja te godine bila toliko zločesta, ali to je definitivno najgori poklon koji sam ikada dobila’, rekla je pjevačica.

View this post on Instagram A post shared by Andrea Šušnjara (@andreasusnjara_official)

Od 2022. Andrea ne traži mnogo, osim da bude bolja nego protekla.









’Ma samo zdravlje si priželjkujem naravno i mrvicu sreće. A ljubav ako dođe, dođe, a ako ne dođe hvala Bogu, ima vrimena’, rekla je.