PJEVAČICA MAGAZINA JE IZBJEGAVALA OVU TEMU: Smetaju joj usporedbe s prethodnicama, ne isključuje odlazak u solo vode

Autor: Dnevno.hr/ T. Š.

Najdugovječnija pjevačica grupe Magazin – Andrea Šušnjara gostovala je na Happy FM-u i otkrila kako se ‘na zimu’ planira preseliti u Zagreb, osim toga, voljela bi uskoro izdati novi album, a nije isključila ni odlazak u solo vode. Što se tiče usporedbi s prethodnicama poručila je da svaka od njih pjeva na svoj način, ali da joj usporedbe baš i nisu drage. Svima koji se u ovim trenucima bore s teškom bolesti, nažalost iz vlastitog iskustva, poručila je da se nikada ne predaju i da moraju biti pozitivni.

Andrea Šušnjara Tončija Huljića upoznala je kada je imala 16 godina, a on je imao velike planove za nju i nudio joj karijeru u Londonu. Ipak, mama Dolores rekla je ‘ne’, prvo škola, a onda pjevanje. Danas je jedna od najobrazovanijih pjevačica na estradi i najdugovječnija pjevačica popularne grupe Magazin.

“Planirala sam ostati pet, šest godina i otići u solo karijeru”

“Evo trinaesta godina, nisam planirala ovoliko dugo ostati, ali dogodilo se, no nikada ne bih rekla da će to biti 13 godina, vrijeme je proletilo, sama sebi se još čudim. Planirala sam ostati pet, šest godina i otići u solo karijeru. Ispred nas je bukirano ljeto, ali vidjet ćemo. Album sam najavljivala dvije godine, ali se nije dogodilo, pisama ima dovoljno za album samo ih treba skupit na jedno mjesto. Imam samo jedan album, a u grupi sam 13 godina, već mi je neugodno ići u goste jer nemam što za podijeliti”.





Tonči je imao i neke demo snimke, to ćete njega pitati, valjda ih nije nekome podijelio”, našalila se simpatična Andrea, a kao i svaki početak, ni njezin nije bio lagan, prisjetila se.

Bend je svirao jednu pjesmu, publika s Andreom pjevala drugu

“Imala sam tremu na početku naročito na prvom nastupu, gdje nije išlo kako sam zamislila, ali publika me prihvatila – doslovno na prvu. Nije mi bilo lako ni za tekstove jer ih nisam privatno slušala. Kada sam išla u osnovnu i srednju bila sam rokerica i metalka, mislila sam tada da sam prekul da bih slušala tamo neki Magazin. Prije koncerta sam ponavljala tekstove, u backstageu bila sa hrpom papira, kao pred ispit. Dogodilo mi se da sam pomiješala dvije pjesme, prvi dio sam pjevala ‘Dva zrna grožđa’, a drugi ‘Tri sam ti zime šaptala ime’. Bend je svirao prvu, publika pjevala sa mnom, a ja ne znam di ću i šta ću. Bilo je nekih tih momenata. Rekao je Ivan Huljić, koji je tada svirao s nama – da sam kao kinder jaje, da ne znaš što ćeš sa mnom dobiti na koncertu”, našalila se.

Trzavice u bendu

Voditelj Elvis Mehičić, splitsku pjevačicu pitao je i kako se slaže s dečkima iz grupe, Željkom Baričićem i Nenadom Vesanovićem – Kekom te ima li u bendu trzavica.

“Ponekada se znaju posvađati Željko i Keko jer su dva apsolutno različita tipa, a funkcioniraju zajedno već 40 godina, imaju različite stavove, a ja sam onda tampon zona. Keko je navjeći tvrdoglavac u bendu, ali je legenda od čovjeka, uvijek ima pošalice i fore, zapravo se super slažemo i volimo se zezati”, otkrila je pjevačica.

“Nije mi drago to”

Slušateljima Special Happy Showa otkrila i što misli o tome kada ju se uspoređuje s prethodnicama.

“Svaka je publika moja, da je bilo lako, nije bilo lako, to su velike pjevačice i velika imena, no nadam se da se s tim nosim dobro. I smeta me i ne smeta me usporedba s prethodnicama. Primjerice, ovo bi Ljiljana bolje otpjevala, pa svaka bi otpjevala na svoj način. Nije mi drago to”, rekla je potpuno iskreno.









Teška životna borba

Iza ove pozitivne – vesele i uvijek nasmijane Splićanke je teška životna borba. Nažalost, u 20-te je zakoračala s teškom dijagnozom, ali na sreću bitku je uspješno dobila.

“U tim danima kada si bolestan u bolnici osjećaš se sam, bez obzira koliko je ljudi uz tebe i imaš iskrenu podršku, ali ti to moraš proći sam i to je najgora spoznaja.

Malo pričam o tome iako ja mislim da trebam pričati o tome. U početku su mi stariji kolege savjetovali da ne pričam javno o bolestima jer će me svi uvijek i zauvijek vezati za nešto negativno, za bolest, nisu to lijepe teme i tako. A ja se uvijek sjećam tog svog perioda u bolnici, teških trenutaka kada sam tražila to neko svjetlo u mraku, nekog uzora, idola. Htjela bih curama i mladim ljudima, koji prolaze kroz ono kroz što sam i ja prošla – biti uzor i biti primjer, biti pozitivna za njih i pjevati i uspjeti za njih, da vide da mogu to i oni sami. Da se bore, da se ne predaju, da je uvijek najvažnije misliti pozitivno, kao što sam otpjevala u jednoj svojoj pjesmi – to je jako važno!” istaknula je.









Iako emocije ne voli pokazivati, teško ih skriva – priznala je. “Jako sam osjetljiva na sve i to mi stvara veliki problem u životu, pogađaju me i najmanje sitnice, nije lako biti hipersenzibilna osoba. Ne volim pokazivati emocije, no ne mogu si pomoći. Jako me pogodilo to što sam ostala bez bake, prošlo je već godinu dana, ali kako se naučiti da nema te osobe koju voliš? Ona mi je bila najveći obožavatelj, životna podrška, praktički me odgojila.”

Andrea se na zimu radi posla planira preseliti u Zagreb. Što se tiče ljubavnog statusa, slušateljima je poručila da nema ništa za prijaviti i otkrila da nema svoj tip muškarca, crni, plavi, visok, mišićav – to joj nije bitno, osvojiti je može normalan, iskren i realiziran muškarac.

Iako je s Magazinom proputovala svijet, želja joj je da je kolegica Maja Šuput – poznata po dobrim provodima, povede sa sobom na putovanje.