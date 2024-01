Pjesma mlade Srpkinje izazvala bijes: ‘Eurosong joj to neće dozvoliti’

Anđela Ignjatović, koju većina ljudi poznaje kako poprilično popularnu Breskvicu, predstavila je pjesmu “Orlovo gnezdo” s kojoj će se natjecati na “Pesmi za Evroviziju”. Nije dugo trebalo da se užare društvene mreže, a određeni komentatori su je optužili da svojom pjesmom poziva na genocid.

Jedan od kritičara na platformi X je pojasnio što ga je dovelo do takve misli.”Posljednja rečenica, po mom mišljenju, u potpunosti pojašnjava namjeru ove pjesme. To znači da će Albanci ‘nestati’ s Kosova i da će Srbi u potpunosti imati kontrolu nad teritorijom. To znači legitimiranje masakra i etničkog čišćenja nad Albancima na Kosovu“, napisao je on u svojoj analizi.

Dio se ljudi složio s njim. “Breskvica ima genocidnu pjesmu”, “Jeftino skupljanje glasova”, “Čak i da prođe, Eurosong neće dozvoliti takvu pjesmu”, “Strava i užas“, neki su od negativnih komentara na uradak mlade zvijezde.

‘Jeftino skupljanje glasova’

Breskvica se još nije oglašavala o ovim tumačenjima, a prije nekoliko je dana najavila svoju pjesmu. “Dragi moji, pjesma je izašla. Naslov je ‘Gnezdo orlovo’. Nadam se da će vam se svidjeti. Svi smo se maksimalno potrudili i tek ćemo”, napisala je tada.

“Volite se, imajte poštovanja prema drugima, budite ljudi. Budite ponosni na to što ste iz zemlje iz koje ste i trudite se da je svima predstavite onako kako dolikuje. Volim vas i idemo dalje”, poručila je pjevačica.