Pjesma koju Hrvati vole ima zanimljivu povijest: Iako svi misle, uopće ne govori o Božiću

Autor: Z.S.

Glazbenik i pjevač Shane MacGowan, najpoznatiji kao frontmen grupe The Pogues, preminuo je u 65. godini života. Tijekom osamdesetih i ranih devedesetih bend je imao hitove “Dirty Old Town”, “The Irish Rover”, “A Pair Of Brown Eyes” , “A Rainy Night In Soho”, a a zauvijek će ga se pamtiti i po nezaborabnom hitu iz 1987. “Fairytale Of New York”.

To je jedna je od najpoznatijih božićnih pjesama ikad snimljenih. Objavljena je 1987. godine kao dio njihovog albuma “If I Should Fall from Grace with God”. Pjesmu izvode The Pogues i također pokojna Kirsty MacColl. Ono što ovu pjesmu čini posebnom jest njezina emotivna dubina i priča koja se ne tiče tipičnih božićnih tema poput radosti ili veselja.





Pjesma govori o propalom snu i mladosti, o ljudima koji su izgubili svoj put. Radnja se odvija u New Yorku i prikazuje surovu stvarnost, daleko od idealiziranog božićnog duha. Priča se odvija između dvoje ljudi koji su se našli u teškim životnim situacijama, prisjećajući se svoje prošlosti i propalih snova. Glavni likovi su irski imigranti u New Yorku koji, unatoč neuspjesima i teškim trenucima, razgovaraju o svojim nadama, ljubavi i gubicima.

Jedna od najdražih božićnih pjesmi

Glazbeno, kombinira elemente tradicionalne irske glazbe s punkom i folkom. Melodija je uzbudljiva i prepoznatljiva, a tekst pjesme oslikava realnost ljudskih emocija i životnih iskustava. Unatoč tome što sadrži elemente melankolije i tuge, pjesma se često smatra jednom od najdražih božićnih pjesama među slušateljima diljem svijeta.

Postoji nekoliko verzija priče o tome kako je pjesma nastala. Trebale su dvije godine da The Pogues budu zadovoljni snimljenim. Pisalo se da je nastala iz protesta jer im se druge božićne pjesme nisu sviđale. Prema jednoj verziji poticaj je bila i oklada koju su imali producent benda Elvis Costello i pjevač Shane MacGowan. Costello je tako rekao se kladi kako Shane ne može napisati božićnu pjesmu, pogotovo ne duet koji bi zvučao u blagdanskom raspoloženju.

Druga verzija priče sugerira da je manager benda Frank Murray predložio da obrade pjesmu “Christmas Must Be Tonight” grupe The Band, no članovi benda nisu bili oduševljeni tim prijedlogom. Umjesto toga, odlučili su stvoriti vlastitu božićnu pjesmu.

Dugotrajan rad na pjesmi

Jem Finer, član benda The Pogues, rekao je da je početna ideja za pjesmu potekla od njegove supruge Marcie Farquhar. Prvotno je pokušao napisati pjesmu o mornaru koji nedostaje njegovoj ženi za Božić, ali je to odbijeno. Zatim je Marcia predložila temu o paru koji prolazi kroz teška vremena i dolazi do neke vrste iskupljenja.

Nakon više od dvije godine rada na pjesmi, razvila se u emotivnu priču o odnosu koja se odvija u New Yorku tijekom božićnih blagdana. Suradnja s Kirsty MacColl bila je ključna za pjesmu, pridonoseći njezinoj snazi i dubini.









Singers Kirsty MacColl (1959 – 2000) and Shane MacGowan (1957 – 2023) with toy guns and an inflatable Santa in a festive scenario (1987) pic.twitter.com/I2MPgriqhY — Great British Getty Images (@shitbritishpics) November 30, 2023

Ključna Kirsty

“Kirsty je imala sve što smo tražili u tom trenutku. Vesela pjesma tužne pozadine s irskom melodijom na kraju je urodila singlom s kojim smo svi bili zadovoljno. A koliko smo shvatili, i publika ju je odmah zavoljela”, rekao je jednom prilikom pjevač Poguesa jednom prilikom.

U cijelom procesu nastanka pjesme, bilo je potrebno puno rada, uređivanja i eksperimentiranja kako bi se postigao konačan oblik ‘Fairytale of New York’. Ipak, rezultat je postao klasik među božićnim pjesmama zbog svoje emotivne iskrenosti i priče koja se ističe iz tipičnih božićnih tema.”

“Fairytale of New York” proglašena je najpopularnijom božićnom pjesmom u Velikoj Britaniji u 21. stoljeću, a široj publici su The Pogues poznati upravo zbog ove pjesme.

BBC Radio 1 will not play original version of Fairytale of New York by The Pogues and Kirsty MacColl this Christmas, because its audience may be offended by derogatory terms for gender and sexualityhttps://t.co/5xJEHhW4eN — BBC News (UK) (@BBCNews) November 19, 2020

BBC i izmjene

Spomenimo i to da je BBC uoči Božića 2020. godine najavio da neće puštati originalne verzije pjesme “Fairytale of New York” na svom glavnom radijskom programu zbog mogućih uvreda u određenim dijelovima pjesme.

To su obrazložili time da neke od riječi u pjesmi mogu biti uvredljive slušateljima, a osobito su istaknuli kako bi mlađa publika mogla biti osjetljiva na omalovažavajuće izraze vezane za rod i seksualnost.

The ULTIMATE censorship tool is the CHANNEL CHANGER….if this song "offends" people they can chance the channel. Simple as that. But you people at BBC just LOVE to pander to the SMALL albeit obnoxiously LOUD group of woke children that you would rathe rjust censor — Lord Brian Urso, Lead Guitarist of Gideons Mob (@TheMobRules73) November 19, 2020

“Svjesni smo da se pjesma smatra božićnim klasikom i nastavit ćemo puštati pjesmu, no naše će radiostanice same izabrati koju verziju žele pustiti, ovisno o tome koja je relevantnija za njihovu publiku”, rekao je svojevremeno glasnogovornik BBC-ja.

Tako su odlučili umjesto originalnih stihova: “You cheap lousy faggot” slušatelji imati priliku čuti verziju sa stihovima: “You’re cheap and you’re haggard”. Ovdje je izbačena riječ “faggot” koja je u engleskom pogrdan izraz za homoseksualce.

Izbačen je i čitav stih: “You’re an old slut on junk” dok se u ranijim emitiranjima na BBC-ju riječ “slut” (drolja) cenzurirala.