‘PITALI SU ME HOĆU LI PJEVATI ILI PEVATI’ Internetom se širi urnebesan odgovor Dine Dvornika za srpske medije iz 2001. godine

Autor: Dnevno.hr/Š. P.

Svjetlo dana ugledao je intervju kojeg je pokojni ‘hrvatski kralj funka’ Dino Dvornik 2001. godine dao za srpske TV novosti. Te je godine Dvornik, naime, nastupio u Beogradu nakon višegodišnje stanke zbog Domovinskog rata i ‘medijskog zida’ podignutog između Hrvatske i Srbije.

Na pitanje što su mu carinici rekli kad su ga vidjeli, Dino je odgovorio: “Došao sam autom sa zagrebačkom registracijom. Naravno, odmah su me prepoznali i pitali hoću li u Beogradu pjevati ili pevati. Odgovorio sam – ni jedno ni drugo, ja ću pivati!”.

U intervjuu je otvoreno zagovarao pravdu Haškog suda. “Postoje gotovi fondovi za razvoj autoputa, ali uz uvjet da svi predaju svoje zločince Haškom tribunalu. Do tada ništa! Ko je zgriješio, morat će odgovarati. Tek poslije toga moći ćemo ponovo da ‘zujimo’ između Zagreba i Beograda”, izjavio je Dvornik u intervjuu 2001. godine.

Prokomentirao je i činjenicu da tijekom čitavog Domovinskog rata nije napisao ni otpjevao nijednu ‘ratnu’ pjesmu. “Nisam snimao ni pjevao ratne pjesme. Možda je i to razlog što u Hrvatskoj nisam podoban, nema me pretjerano u državnim medijima. O meni se samo piše kada se spominje gostovanje u Beogradu. Kada sam prvi put najavio odlazak, na konferenciju za medije došlo je više novinara nego svih ovih osam godina kada sam promovirao svoju glazbu”, otvoren je bio Dvornik.

‘Udebljao sam se petnaest kilograma’

Jednako je iskren bio i po pitanju svoje borbe s ovisnostima. “Nikad se nisam folirao. Liječio sam se u jednoj kući, ne u bolnici. Nisam htio biti na meti i pred očima onih koji sve to promatraju iz bolesne radoznalosti. Ne podnosim ni atmosferu, ni miris bolnice. Sada sam OK, udebljao sam se petnaest kilograma, ali to je već zasluga i godina”, rekao je Dvornik koji je tada imao 36 godina.

“Moj prostor je ovaj Balkan, gdje svi govorimo istim jezikom. Pri tom, neki me hoće, a neki neće. Evo, u Hrvatskoj nisam dobio ni jedan poziv da nastupam za Novu godinu. A kada sam u Europi, nastupam u klubovima gdje dolaze i Srbi i Muslimani i Hrvati. Tamo su svi isti, prevazišli su nacionalne netrpeljivosti”, rekao je Dvornik u intervjuu.