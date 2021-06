Pitali ste se što Neven Ciganović zapravo radi? Otkriven njegov novi angažman kojim se nije javno pohvalio

Starletan, muški pin up model, ‘Bratz boy doll’, riječi su kojima se opisuje Neven Ciganović. Iako su mnogi pretpostavljali čime bi se Ciganović mogao baviti kako bi uopće mogao osigurati stil života koji njeguje, Neven zapravo s javnosti ne dijeli previše detalja oko svojih poslovnih angažmana, pa se tako nije pohvalio niti ovim.

Još je zanimljivije što za kampanju možda i ne bismo doznali da nije ‘našeg čovjeka’. Naime, on je na ulici u stranoj zemlji ugledao poznato lice – ni manje ni više nego ono Nevena Ciganovića i to na jumbo plakatu uz prugu. “Krenija kući sa posla i gledan di ću na pivu kad ono Ciganović sa plakata nudi Astru”, napisao je uz fotografiju.

Iako se na prvu činilo kao da je riječ o kakvoj šali, riječ je o zanimljivom poslovnom angažmanu Nevena Ciganovića.

“Ljepota nema granica”

Naime, on je postao novo zaštitno lice marke piva, te je angažiran za kampanju koja traje gotovo cijeli lipanj do kraja srpnja. “Ljepota nema granica! Astra to dokazuje potpuno novom kampanjom”, stoji na stranici Carlsberga u opisu ove kampanje.

Motiv kampanje poigrava se na uobičajeni dvosmislen i autentičan način temom ljepote i kulta tijela, navodi se između ostalog. “Današnje vrijeme pokazuje mnoge aspekte i, posebno na području ljepote, postojeće norme i pogledi proširuju se tako da uključuju nove vrijednosti.”, navodi se dok Nevena opisuju kao modela i zvijezdu kampanje koji ponosno drži pivo Astru. Njegovo lice nosi još zanimljiviji opis – vrlo uglata brada, visoke jagodične kosti, savršeno glaka koža, uski nos, pune usnice.









Astrin brand manager Oliver Piskora izjavio je: „Astra se uvijek zalagala za samopouzdanu neprimjerenost i autentičnost. Poseban karakter ove marke karakterizira čista životna radost i iritantno iskren stav. Naše su kampanje već godinama poznate po svojim dvosmislenim i nekonvencionalnim motivima”, stoga i ne čudi što je upravo naš Neven Ciganović postao zvijezda ove zanimljive kampanje.