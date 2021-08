Pitali ste se od koga će se i koliko uspjeti naplatiti? Štulić potražuje gotovo milijardu eura: ‘Ja sam u goroj situaciji nego Isus’

Autor: Dnevno

Nakon što je Visoki upravni sud nedavno presudio da Croatia Records više ne smije raspolagati fonogramima snimljenima prije 1993., odnosno prije privatizacije bivšeg Jugotona. Branimir Johnny Štulić u četvrtak se za Zadarnews ekskluzivno oglasio o najnovijoj presudi. Naime, postavilo se pitanje od koga će se on i kako naplatiti, te koliko zapravo očekuje da bi mu trebalo biti isplaćeno.

“Ispada da ono što je vrijedno, to spada u kulturno blago i to je državno kulturno blago, a ono ostalo nije važno. Sad se ja nadam da ja ne spadam u kulturno blago, jer nemam veze s Hrvatskom, a s državom Hrvatskom pogotovo. To je moje. Vidim da postoji na stotine udruženja za ovce, koze, svinje, fonograme, izvođače i Bog te pita što, a samo ja radim i stvaram profit”, izjavio je.

“Ja sam u goroj situaciji nego Isus. On je morao pet ‘hiljada ljudi nahraniti jednim kruhom’, a ja moram milijune. Pa to je nemoguće”, kazao je bivši frontmen Azre Štulić, ustvrdivši kako je ‘Jugoton od osnivanja bio ilegalna i nacionalizirana firma’.

“Bez centa napravio sve, ali sam apsolutno sve plaćao. Sve što su oni radili je nelegalno, ali ja sam sve svoje troškove plaćao, sve legalno. Oni nikad nisu plaćali nikakve namete pošto cijela takozvana muzička industrija, Jugoton, Zamp, Sokoj i sva ova parazitska udruženja koja postoje, to je samo izvoz sredstava i njima nitko ništa ne može. Jer ti ako nekoga ubiješ, imaš svoja prava. Međutim, ako ti sviraš neku pjesmu i ne platiš to što sviraš, kasnije se o tome ne razgovara. To samo znači da su zaštićeni kao bijeli medvjedi zbog izvoza sredstava. Ništa drugo ne postoji, to je naprosto šibicarenje umotano u celofan”, ogorčeno je rekao.

Prema njegovoj procjeni, Croatia Records dužna 999 milijuna eura te najavio što će dalje poduzeti nakon nove presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske.

U nastavku razgovora je dodao kako nema namjeru snimati nove pjesme ni želi organizirati nove turneje. Jedino što želi jest da mu Croatia Records isplati dug, izjavio je, među ostalim, Štulić u ekskluzivnom razgovoru za Zadarnews.









Poslušajte cijeli razgovor u nastavku: