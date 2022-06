PIŠEKICA OSTAJE BEZ SVEGA? Miša Grof razbaštinio svoju snahu: ‘Neću dozvoliti da antikvitete nosi u Hrvatsku ili da ih razvlači’

Miša Grof dosjetio se kako ‘stati na crtu’ Nikolininim zahtjevima za nasljedstvom pokojnog supruga Vidoja Ristovića pa je brojne umjetnine i antikvitete odlučio pokloniti povijesnom muzeju u Beogradu.

‘Vidoje je skupljao antikvitete, on je to volio i pažljivo birao. Poklonit ću ih povijesnom muzeju. Neću valjda dozvoliti da antikvitete koje je on volio ona nosi u Hrvatsku ili da ih razvlači ovdje i prodaje ih. On ih je volio i kupovao ih je, ali ne njezinim novcem, nego mojim’, izjavio je Miša za Kurir.rs



Naime, sve nekretnine vode se pod njegovim imenom, a antikviteti su, kako je Miša grof otkrio za Kurir, kupljeni njegovim novcem pa samim tim televizijska voditeljica na ono što traži – nema prava.

‘Ona ne može da dijeli moju imovinu! Kako, bre, ona da dijeli moju djedovinu? Naslijedio sam kuću u centru grada, 18 stanova u Cvijićevoj. To je bilo oduzeto mom djedu i vraćeno je meni. Naslijedio sam i grobnicu od mramora i bronce na Novom groblju koja vrijedi pola milijuna eura.

I sada, kako bi ona mogla dijeliti sa mnom imovinu moga djeda i oca, moje majka? Što će ona dijeliti, ja ništa ne razumijem?! Sve se vodi na mene’, ispričao je Vidojev otac.









Novinarima je otkrio informaciju da je Nikolini uplaćivao po 100 tisuća eura za renovaciju kuće u Zagrebu te da joj više ne želi odgovarati na pozive koje mu stalno upućuje.

‘Ne čujem se s njom, ona zove, ja se ne javljam’, dodao je.