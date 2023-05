PIŠEK O ‘LIZANJU DU*ETA’: ‘Elitističke, snobovske, prazno paktovske i bijedne poltronske’

Autor: Dnevno.hr/ T. Š.

Za Hrvatsku su od nacionalnih žirija glasale samo Portugal i Srbija, a tek pribrojanim glasovima publike, njih 112, znatno smo se podigli na ljestvici ovogodišnjeg Eurosonga. Prema glasovima publike bili smo sedmi, što je poprilično razočaralo domaću javnost.

Uoči samog Eurosonga Let 3 se dao u promociju, rasli su im fanovi Eurosonga iz cijelog svijeta, na društvenim mrežama postali su prava senzacija, no sve to nije bilo dovoljno da Hrvatska odnese pobjedu.

Žestoka kritika

Gorčinu načinom na koje su glasale zemlje sudionice Hrvati ne skrivaju Društvene mreže bruje o bodovima koje smo dobili, a jedna od onih koja je kritizirala način bodova žirija je i voditeljica Nikolina Pišek.





“Da je pravde bez usiljene političke korektnosti i poltronstva, političkih bijednih savezića (u glazbi???) i lizanja zapravo nezainteresiranih du****, ovi momci bi bili najmanje petoplasirani”, napisala je Pišek.

“Publika je donekle ispravila sve elitističke, snobovske, prazno paktovske i bijedne poltronske dogovore”, dodala je.

“Bravo za riječke punkere s mudima”, poručila je voditeljica na kraju.

Podsjetimo, pobjedu na Euroviziji odnijela je predstavnica Švedske, Loreen, i to po drugi put. Zanimljivo, niti jedna zemlja glasovima publike pobjednici nije dodijelila maksimalnih 12 bodova.