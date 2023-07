Pikantan detalj iz života slavne jugoslavenske loto djevojke: ‘Visio je s četvrtog kata, vikao je da će poginuti’

Autor: Dnevno.hr/F. P.

Srpsku glumicu i voditeljicu Suzanu Mančić (66) mnogi vjerojatno pamte kao ikoničku loto djevojku bivše Jugoslavije. No prije nekoliko godina odlučila se zaploviti i autorskim vodama pišući svoju autobiografiju ‘Neukrotivo srce’.

U njoj je, između ostaloga, iskreno opisala svoj ljubavni život koji je krio nekoliko iznenađenja. Jedan detalj posebno se izdvaja – Suzani se svojedobno udvarao jedan oženjeni glazbenik, a cijela stvar imala je dramatičan zaplet.

“Pošto smo ambasador i ja krili našu vezu od javnosti, svi su mislili da sam ja, u stvari, slobodna. Udvarači su me oblijetali. Ali, bio je jedan naročito popularan pjevač, koji je bio i naročito uporan. Ništa mu nije smetalo, ni to što je oženjen dugo, ni to što uopće ne prihvaćam njegovo upucavanjem,” opisala je Suzana u knjizi, prenosi Blic.





‘Puštajte me ili ginem!’

U nastavku je otkrila kako ju je glazbenik počeo i uhoditi, što je jednom skoro dovelo do kobne nesreće. “Jednu večer na turneji, kada smo bili u Čapljini, s Biljanom Ristić sam dijelila sobu, kao i obično. Poslije koncerta on krene s navaljivanjem, ovim riječima: ‘Daj mi malo, molim te!’ E, baš ti ne dam!, rekla sam,” priznala je.

“Naravno, nas dvije smo otišle u sobu. Poslije nekih desetak minuta, čujemo neko grebanje po francuskom balkonu. Pjevač visi s četvrtog kata, u gaćama, kao Tarzan i viče: ‘Puštajte me ili ginem!’ Nas dvije smo ipak bile jače. Uvukle smo ga u sobu i odmah izbacile kroz vrata,” prisjetila se Suzana dramatičnih trenutaka.









Priznala je kako ju je upravo taj čovjek najviše kritizirao kada se nekoliko godina kasnije slikala za magazin Playboy. Nije htjela otkriti identitet tajanstvenog udvarača iz prošlosti, a sada je u sretnom braku sa grčkim poduzetnikom Simeonom Ocomokosom.

“To je ljubav na daljinu, provodimo vikende zajedno, ljetovanja, zimovanja. Rekla sam mu da nikada neću biti njegova obitelj, ali mi smo par, fenomenalan par,” otkrila je svojedobno za srpske medije.