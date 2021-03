Piers Morgan i dalje ne vjeruje Meghan: ‘Spreman sam umrijeti za slobodu govora’

Slavni britanski voditelj Piers Morgan početkom je godine kritizirao Meghan Markle i princa Harrya, ističući da su “novim poslovnim potezom pokazali koliko su licemjerni”.

Piers je tada uputio apel kraljici Elizabeti II zahtijevajući da oduzme titule princa Harryja i Megan Markle jer koriste sina Archieja Harrisona za novi podcast.

Naime, voditelj je tad podsjetio da su vojvotkinja i vojvoda od Sussexa otišli u Ameriku kako bi sačuvali djetetovu privatnost, a ne da bi ga još više usmjerili u “svjetla reflektora”.

Podsjetimo, Meghan Markle i princ Harry potpisali su unosne ugovore otkad su počeli živjeti u Americi, među tim ugovorima su saradnja s Netflixom vrijedna 100 milijuna funti i vlastiti podcast na “Spotifyu”, vrijedni 30 milijuna funti. Princ Harry kazao je kako je to učinio kako bi mogao osigurati financijsku stabilnost obitelji.

“Sve se svodi na isto. Spotify im ne bi dao funtu za ovaj podcast da nisu bili vojvoda i vojvotkinja od Sussexa. Ne bi imali zaradu da nisu članovi kraljevske obitelji“, kazao je tad kolegici Susan Reed.

Sad, nakon što je dao otkaz u emisiji “Good Morning Britain”, a zbog napada uzrokovanih njegovom reakcijom na intervju princa Harryja i Meghan Markle, ponovno se oglasio na Twitteru.

Naime, on je proteklih dana u emisiji otvoreno govorio da joj ne vjeruje ni riječ iz intervjua te napadao nju i Harryja zbog nepoštivanja monarhije, a u utorak je otišao iz emisije tijekom rasprave s kolegom Alexom Clashom, da bi kasnije obznanio da se u emisiju neće vraćati.

“U ponedjeljak sam rekao da ne vjerujem ni riječ Meghan Markle u intervjuu kod Oprah. Imao sam vremena razmisliti o ovom mišljenju, i još uvijek joj ne vjerujem. Ako vi vjerujete, u redu. Spreman sam umrijeti za slobodu govora. Hvala za svu ljubav i mržnju. Idem provesti više vremena sa svojim mišljenjima”, napisao je na Twitteru.

On Monday, I said I didn’t believe Meghan Markle in her Oprah interview. I’ve had time to reflect on this opinion, and I still don’t. If you did, OK. Freedom of speech is a hill I’m happy to die on. Thanks for all the love, and hate. I’m off to spend more time with my opinions. pic.twitter.com/bv6zpz4Roe

— Piers Morgan (@piersmorgan) March 10, 2021