Petra iz Braka na prvu zapanjila starom fotografijom, mnogi su se začudili kako je izgledala prije

Bivša kandidatkinja showa ‘Brak na prvu’ Petra Meštrić često objavljuje sadržaj na društvenim mrežama. Petra tamo sa svojim pratiteljima dijeli svoje profesionalne uspjehe, ali i događanja koja posjećuje te s kim se druži, gdje putuje i kako provodi vrijeme.

‘Ne mislim da mi je trebalo’

Ovoga puta, lijepa liječnica svojom se objavom obratila svima onima koji joj predbacuju korekcije koje je napravila na sebi te način na koji uređuje svoje fotografije. Naime, Petra je podijelila fotografiju iz tinejdžerskih dana te pored uputila poruku svojim hejterima.





“Našla sam sliku kako sam izgledala sa 16-17 godina, prije korekcija i prije photoshopa”, otkrila je pa dodala: “Za sve one koji mi stalno postavljaju to pitanje. Iskreno, ne mislim da mi je trebalo ni jedno ni drugo, ali koristim jer je to moj izbor. Ps. Tad mi nije trebao photoshop.”









Pohvalila se i novim poslom

Podsjetimo, Petra je u ‘Braku na prvu’ sudjelovala s Darijem Crnkovićem, a nakon snimanja oni su ostali u prijateljskim odnosima. S nekim kandidatkinja je također u dobrim odnosima te se posebno često druži s Hedvigom Tandarom. Sve to Petra dijeli na svojim društvenim mrežama gdje je ranije otkrila i da ima novi posao.

“Vidjela sam oglas, svi parametri su mi se svidjeli. Inače, diplomski rad sam pisala na Katedri za školsku medicinu, a tema diplomskog rada mi je bila Prevencija mentalnog zdravlja mladih u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. I super mi je da ću sad moći raditi malo više na toj prevenciji, edukaciji, a i veseli me vidjeti kako će me najmlađi pacijenti prihvatiti”, rekla je.

“Konkretno u školskoj medicini fokusiran si na zdravstvenu skrb djece i adolescenata. Posao uključuje pregledavanje djece kako bi pravovremeno otkrio zdravstvene probleme, cijepljenje, praćenje rasta i razvoja. Super je jer su tu jako bitne komunikacijske vještine. Moraš surađivati s obiteljima i školama kako bi osigurao zdravlje djece. Jako mi se sviđa jer je puno toga usmjereno na prevenciju i edukaciju”, kazala je Petra.