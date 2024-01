Petra iz Braka na prvu uoči nove sezone: ‘Ljudi premalo misle o tuđim osjećajima’

Početak ovog tjedna u znaku je nove sezone jednog od najpopularnijih showova. Na malim ekranima kreće emitiranje nove sezone sociološkog eksperimenta ‘Brak na prvu’, gdje će se 12 novih kandidata snalaziti u zajedničkom životu. Njima se sad obratila i jedna od najzapamćenijih prošlih kandidatkinja, Petra Meštrić.

Ovu atraktivnu liječnicu imali smo prilike upoznati u trećoj sezoni, gdje se ‘udala’ za Darija Crnkovića. Iako u showu nije pronašla pravu ljubav, sa svojim televizijskim suprugom ostala je u dobrim odnosima. Sada je na društvenim mrežama u poduljoj objavi ponudila savjet novim kandidatima koje čeka avantura pred kamerama.

“Mogu reći da me obuzimaju različiti osjećaji. Čini mi se kao da je jučer završilo prikazivanje naše sezone. Strašno mi nedostaje i to iščekivanje, i sav taj žamor, uzbuđenje… Nadam se da će novi kandidati znati uživati u svakom trenutku jer ja zaista jesam,” započela je Petra u objavi na Instagramu.

“Nemamo svi iste kapacitete i emocije”

“Neki moj savjet za nove kandidate je da budu svoji, neka imaju na umu “po što su došli”, ali ipak neka budu i otvoreni prema onom novom, drugačijem. Isto tako neka imaju na umu da je osoba pokraj njih živo biće. Nemamo svi iste kapacitete, emocije…mislim da ljudi generalno premalo misle o osjećajima drugih ljudi”, istaknula je.

“Podijelila sam sliku sa mojim citatom. To je bila jedna od prvih stvari koje sam rekla na snimanju i još uvijek mislim isto”, zaključila je Petra, koja je u citatu rekla da joj se sviđa kada su muškarci nervozni. Njena objava prikupila je nekoliko stotina ‘lajkova’ u par sati, kao i brojne komentare na račun njenih riječi.

“Ja se samo sjećam da je Dario ili kako se već zvao tvoj muž u toj emisiji toliko želio da te voli, a nikako mu se nije moglo svidjeti to što si napravila od sebe i to ti je pokušao reći onako nespretno i vrijeđao te, a samo ti je želio objasniti da dečki ne vole to što si radite. Ne želim te uzrujati ni uvrijediti, a vjerojatno hoću jer ti misliš da si TI u pravu”, poručila joj je jedna pratiteljica.









“Kao liječnica, objasni to malo pobliže tako da znamo zašto ti se baš sviđa muškarac kada je nervozan. Nije li to povod za tvoje likovanje što si ga uspjela pobijediti u nečemu? Ako ne dobijem odgovor, onda ću morati pitati mog mlađeg brata, prof. doktora medicinskih znanosti, smjer neurologija, on će sigurno znati u čemu je tu ,,kvaka” “, komentirao je drugi pratitelj.

Podsjetimo, ova liječnica nedavno je na društvenim mrežama odgovorila na jedno od gorućih pitanja. Fanove je, naime, zanimalo sa kakvim tipom muškarca se ona vidi u budućnosti. Petra je na to odgovorila kako njen odabranik mora moći biti mentor i uzor, a istaknula je i kako bi u svemu trebao biti nekoliko puta jači od nje.