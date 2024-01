Petra iz Braka na prvu traži muškarca, ima detaljan opis: ‘Ne namećem nikome, ali’

Autor: I.D.

Bivša kandidatkinja showa ‘Brak na prvu’, Petra Meštrić na društvenim mrežama broji preko 85 tisuće pratitelja, a s njima često dijeli trenutke iz privatnog života. Liječnica je ovoga puta odgovorila na anonimna pitanja, a njezine je pratitelje zanimalo s kakvim se muškarcem Petra vidi u budućnosti.

“Muškarac mi mora biti uzor i mentor. Muškarac koji je primjer onoga kakva ja želim biti za 10-15 godina. Sigurnost i stabilnost. Vođa u životu, zaštitnik i savjetnik. Muškarac koji zna kako razvijati moju karijeru i sa mnom postići moj puni potencijal. Muškarac koji je već u svom životu puno prošao i postigao svoj maksimum”, započela je Petra.

‘Takvi se rijetko nađu’

“I nepopularno mišljenje ‘mora biti tri puta jači od mene’, e pa mora, žao mi je. To je moje mišljenje koje ne namećem nikome”, zaključila je. Također, priznala je i da joj se rijetko tko svidi. “Znam ih prepoznati, ali takvi se rijetko nađu”, napisala je Petra, koja je vrlo jasna kada je u pitanju budući princ na bijelom konju.

Uz to, Petra se nedavno prisjetila kako je izgledala prije deset godina. “Bilo je tu svega i debljanja i mršavljenja, školovanja i zabave, poslova, uspona i padova. Ponekad znam reći da sam prošla toliko koliko netko ne bi za tri života. Ali opet možda je netko i u kraćem vremenu prošao više nego bi ja ikad…Sve je to individualno”, napisala je tada.

Na društvenim mrežama progovorila je i o korekcijama i korištenju filtera. “Za sve one koji mi stalno postavljaju to pitanje. Iskreno, ne mislim da mi je trebalo ni jedno ni drugo, ali koristim jer je to moj izbor”, zaključila je Petra ranije, a u komentarima joj mnogi ne prestaju pisati hvalospjeve kako je lijepa.