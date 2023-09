Petra iz ‘Braka na prvu’ poslala oštru poruku kritičarima: ‘Ne dozvoljavam uznemiravanje’

Autor: I.D.

Petra Meštrić jedna je od istaknutijih kandidatkinja showa ‘Brak na prvu’, tada je mnoge pred malim ekranima oduševila dobrotom i iskrenošću.

Da je i dalje direktna i iskrena kada joj nešto nije po volji, Petra je dokazala i ovoga puta. Naime, na društvenim je mrežama napisala da joj je dosta ljudi koji vječno ostavljaju negativne komentare kada se radi o njenom liku i djelu.

Ova se liječnica požalila objavivši priču na Instagramu, u kojoj detaljnije pojašnjava svoj problem s “hejterima”.





‘To blokiram i brišem’

“Možete me komentirati sa svojom obitelji, prijateljima, na portalima… To me uopće ne zanima. Ono što ne dozvoljavam je to da me uznemiravate na mom profilu i pišete toksične komentare. To blokiram i brišem. Postoji razlika između konstruktivne kritike i zlobe, provociranja”, napisala je Petra.

Podsjetimo, Petra je nedavno otkrila da je i dalje u dobrim odnosima s ostalim kandidatima druge sezone showa, ali i s bivšim suprugom iz ‘Braka na prvu’, Darijem Crnkovićem.

Nakon što je nedavno pozirala s Hedvigom Tandarom i Andreom Kukolj u Slavonskom Brodu, na Instagramu je Petra otkrila da je bila i u posjeti kod Darija s kojim je imala prilično turbulentan odnos tijekom showa.

“Bila sam s prijateljicama na vikendu na moru. Prilikom povratka bila je velika gužva na autocesti pa smo odlučile ići starom cestom. I tamo je bila gužva, ogladnjele smo pa smo odlučile stati i pojesti nešto.









Prolazile smo kroz Darijev kraj pa smo ga nazvale i pitale za preporuku gdje dobro pojesti. On nas je pozvao u restoran gdje radi. Ostale smo oduševljene! Hrana je bila vrhunska, a Dario je bio odličan konobar i domaćin”, rekla je Petra za RTL.hr.