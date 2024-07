Petra iz ‘Braka na prvu’ otkrila svoj ljubavni status: ‘Dala sam priliku’

Autor: M.T.

Petra Meštrić, javnosti poznata po sudjelovanju u u sociološkom eksperimentu ‘Brak na prvu’, uz ovu titulu prisvojila je još mnoge. Ova svestrana žena bavi se mnogim područjima te je tako uz doktorat i kreiranje contenta našla vremena i stvoriti svoj podcast pod nazivom ‘Podcast 2go’.

U intervjuu za Večernji list, Petra je otkrila da je njezin san oduvijek bio postati voditeljica. Osim podcasta, vodi i emisiju ‘Minute bijele kute’, fokusiranu na zdravstvene teme, što joj omogućuje da dijeli svoje znanje s publikom. “To je smjer u kojem se želim razvijati i dalje, naravno uz moj primaran posao liječnika.”, istaknula je.

Petra je svoju ljubav prema voditeljstvu razvila kroz savjete prijatelja i suradnika koji su je poticali da krene tim putem. Podcast joj omogućuje dublje razgovore s raznim stručnjacima i entuzijastima, što smatra važnim za dijeljenje ideja i iskustava.

‘Jako komplicirana priča’

Petra se također osvrnula na svoje sudjelovanje u showu ‘Brak na prvu’. Iako je veza s Darijem završila, ostali su u prijateljskom kontaktu. Petra je savjetovala svima koji razmišljaju o prijavi u show da budu svoji i da iskoriste priliku za učenje o sebi i drugima. “Ovakav tip showa može nas mnogo toga naučiti o ljudskoj psihi, načinu reagiranja u određenim situacijama, očekivanjima, frustracijama, emocijama za koje nismo ni znali da ih imamo, međuljudskim odnosima…”, objasnila je Petra.

Kad je riječ o ljubavnom životu, Petra priznaje da trenutno nema puno vremena za ljubav. Njen ljubavni život je ili nikakav ili vrlo turbulentan, a često se suočava s izazovima pronalaska partnera koji može pratiti njezin intenzivan tempo života. “Teško je naći muškarca koji može i želi sve ovo pratiti. Pokušali su. I ja sam dala priliku. Donedavno sam bila u vezi i to je jako komplicirana priča.”, ispričala je.

Petra traži muškarca koji će cijeniti njezinu ambiciju i želju za uspjehom, a ne pokušavati je ograničiti. Voljela bi partnera koji će je podržavati u njenim poslovnim poduhvatima i dijeliti njenu strast prema karijeri. “Voljela bih da partner na mene gleda kao na neki svoj projekt, poslovni projekt, kako god to grubo zvučalo. Jer tako ja gledam na svoj život. Samo se uz to još i dobro zabavljam, a to garantiram i njemu.”









‘Želim ih pitati tko ih nije grlio’

Na kraju, Petra je priznala da se dobro nosi s kritikama i hejterima na društvenim mrežama. Naglasila je kako vjeruje da negativni komentari govore više o onima koji ih pišu nego o njoj samoj, i da je važno ostati fokusiran na vlastite ciljeve i sreću. “Zanima me što stoji iza potrebe da nekoga vrijeđaš, omalovažavaš i što sve oni rade. Želim ih pitati tko ih nije grlio i volio kad su bili mali. Znam da to nije dobro i pokušavam se boriti s tim.”, zapitala se.









Za ljeto Petra planira raditi, ali se nada i nekom putovanju koje će biti povezano s poslom, čime će uspješno kombinirati svoje profesionalne i osobne interese. “Planovi su mi raditi, raditi i samo raditi. Ako se i odlučim za neko putovanje na Jadran ili negdje dalje, iskreno se nadam da će biti povezano s nekim poslom.”, otkrila je Pera.