Petar Grašo ponovno javno ‘bocnuo’ Huljića: ‘Hvala Bogu da ga Alba ne sluša’

Autor: F. P.

Splitski pjevač Petar Grašo jedan je od najistaknutijih glazbenika hrvatske estrade. Iz njegove kreativne radionice izlaze hitovi kojima gotovo da nema broja, a iza sebe ima karijeru na kojoj bi mu mogli pozavidjeti i dosta stariji pjevači. Svojim brojnim koncertima sada je pridodao i onaj na otvorenju Croatia Opena u Umagu.

U rodnom gradu našeg skoro pa pobjednika Eurosonga, Grašo je oduševio publiku svojim hitovima. Raspoloženje tijekom koncerta nije bilo jedina stvar koja je pridonijela njegovom veselju ovih dana. Kći Alba koju je dobio u braku sa Hanom Huljić 17. srpnja je, naime, proslavila svoj drugi rođendan.

“Bilo je malo slavlje velikih ljudi. I torta, naravno, to smo nekako sve mi, volimo to proslavit u krugu naših dragih prijatelja, familijarno, tako da je to bilo nešto lijepo slatko. Balone smo imali, puštali su se balončići, neke pjesmice, kako treba”, opisao je Grašo, rekavši kako u posljednje vrijeme Alba voli strane hitove.

‘Sluša dobre vokale, tako da je djedu zaobišla’

“Neke te pjesme, dijete od godinu i pol, samo je stalo i vidiš da nešto se u tom malom mozgu događa. Tako da inklinira dobro, inklinira puno ka glazbi. I djedu jako voli, al’ ga ne sluša hvala Bogu, sluša dobre vokale, tako da je djedu zaobišla”, našalio se Grašo, u dobrom duhu podbovši svog poznatog punca, Tončija Huljića.









Osim što je bilo otvorenje Croatia Opena, koncert u Umagu nosio je posebno značenje za Grašu. Kako je otkrio sam pjevač uz snimku na Instagramu, istim povodom je tamo imao nastup i prije dugih 26 godina. To samo pokazuje koliko dugo je prisutan na sceni, a da mu popularnost s godinama nimalo ne jenjava.

Podsjetimo, Grašo se sa suprugom Hanom ovih dana nalazi u najslađem iščekivanju. U svibnju ove godine pjevač je potvrdio da će uskoro po drugi put postati roditelji, a nedugo zatim otkrio je i da očekuju dječaka. O Haninoj drugoj trudnoći nije puno govorio, no jednom prilikom je istaknuo da joj svaki dan ‘pašu’ druge stvari.