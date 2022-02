PETAR GRAŠO O ZARUČNICI HANI: ‘Trudimo se distancirati, biti normalni ljudi, raditi svoje ručkove…’

Autor: Š. P.

“Ja sam uvijek jako puno šutio, a o meni se jako puno pisalo. Ostat ću dosljedan tome”, rekao je Petar Grašo za Story o svom privatnom životu, i to nakon što je na dodjeli nagrada Cesarica osvojio nekoliko priznanja, među ostalim, i ono najvažnije, za hit godine (“Jel’ ti reka ko”).

Iako ga uskoro očekuju dvije zagrebačke i jedna splitska arena, pothvat koji se na našim prostorima smatra iznimnim uspjehom, čeka ga i velika životna uloga – po prvi put će postati otac.

Grašo priznaje da razumije medijsku buku koja se stvorila nakon što je javnost doznala da je u vezi s Hanom Huljić. “Ja potpuno to poštujem i nisam niti malo ljut te razumijem medije koji se povode isključivo i samo jednom stvari – brojem klikova na određeni članak. I to je za mene normalno, to su pravila igre”, rekao je pjevač.

Zaključio je i jednu zanimljivu stvar – s medijima se, kaže, nema namjeru svađati.

“Ja ću zauvijek ostati vjeran sebi, a to je da ću svoj privatan život decentno čuvati, truditi se ne gnjaviti publiku njime, ali ću jednako tako poštovati medije i s njima se nikada neću svađati jer su im neke stvari zanimljive”, ustvrdio je.

‘Žvakanje’ vijesti

“Ne mogu reći da su mediji bili nekorektni ni u jednom trenutku, samo su zbog ogromne želje i zbog manjka informacija počeli ‘žvakati’ vijesti, a onda u jednom trenutku može doći do pomisli da to mi radimo”, ocijenio je Grašo te dodao da se vezu s Hanom, unatoč iznimnom interesu, trudi čuvati podalje od znatiželjnih očiju.

“Mi doista stojimo u kući i ne možemo sve stići ni čitati. Trudimo se distancirati, živjeti normalno svoje živote, raditi svoje ručkove kada nismo na putu i biti normalni ljudi”, zaključio je Grašo.