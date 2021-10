GRAŠO O HANI HULJIĆ: ‘Je, istina je, sretan sam, sve je dobro!’

Autor: Š. P.

Usred medijske pomope oko njegova ljubavnog života, Petar Grašo ipak nema luksuz do kraja ignorirati znatiželjne medije. U veljači iduće godine ga, naime, očekuju dva velika koncerta – 11. veljače u splitskoj, a 26. veljače u zagrebačkoj Areni, pa je, najavljujući predstojeće spektakle, gostovao u programu Radio Dalmacije.

“11. veljače iduće godine, Spaladium Arena, nešto čemu se radujem, od čega me prolaze trnci od lipote i malo straha zato što je to moj grad…’, poručio je Petar Grašo koji je u Spaladium Areni zadnji put nastupao 2016. godine.

“Koncert prije šest godina je produkcijski bio na visokoj razini, a ovaj će biti još nekoliko ljestvica iznad. Ljudi će se osjećati kao da su na svjetskom koncertu. Neće biti puno filozofije nego hitova”, rekao je pjevač.

U Splitu će nastupiti ususret Valentinovu, danu koji najčešće provodi na pozornici. “Ja ne slavim previše Valentinovo jer ne stignem, ali Valentinovo je svaki put kad napraviš neku večericu i sjedneš s nekim koga voliš i pustiš muziku”, rekao je u eteru.

‘Istina je, sretan sam, sve je dobro’

Voditelji su ga upitali i kako se nosi s nevjerojatnim interesom medija, odnosno, javnosti koja je očito fascinirana njegovim ljubavnim životom i novom djevojkom Hanom Huljić.

“Nosim se potpuno OK, malo me zabavlja, tu i tamo se nasmijem jer napišu dosta stvari koje nemaju veze s ničim, ali ja i dalje ne pričam ništa. Je, istina je, sretan sam, sve je dobro, sa svim ljudima u životu sam u dobrim odnosima. A ljudi neka pišu, neka se zabavljaju, ja ću i dalje ostati, kao što i pisma kaže – uvik isti, neću pričati o svom životu, pustit ću da moja četiri zida ostanu jedino malo utočište di sam ja – ja”, rekao je Grašo.

Govoreći o Dori i možebitnom odlasku na Izbor za pjesmu Eurovizije, pjevač je priznao da ga to više nimalo ne zanima.







View this post on Instagram A post shared by Petar Grašo (@petargrasoofficial)

“Ne zato što to nije dobar festival nego imam dovoljno godina da mi se više ne natječe, a još mi se manje natječe kad to ne ovisi posve o publici, pa imaš prvu večer, pa druga večer, pa jesi prošao, pa kladionice… ne treba mi to”, rekao je glazbenik i prisjetio se jednog davnog i važnog razgovora s Oliverom Dragojevićem.









“Kad je Oliver snimao album u Italiji Trag u beskraju, ja sam miksao Šporke riči, pa smo se sreli. I on meni kaže: Ovim Talijanima se strašno svidila pisma, oće da to na talijanskom snimim i da me plasiraju vanka. Znaš šta, ‘ladno sam ih odje***, zamisli da to prođe pa da još moram i tamo pivat”, prepričao je Grašo.

‘Muzika se toliko ne dogodi’

“Nemam međunarodnih ambicija u životu, pogotovo ne na natjecanjima gdje je puno čudnovatih ljudi na bini, u kojima se muzika toliko ne dogodi, više se događaju stajlinzi, seksualno dezorijentirani ljudi, uz poštovanje svima, sloboda svima, ali ja sam više za koncerte i ovdje”, zaključio je.

Inače, Grašo se često natjecao na Dori – na Eurosong je pokušao 1996. (“Otkada nije mi tu”), 1997. (“Idi”), 1999. (“Ljubav jedne žene”), 2001. (“Ni mrvu sriće”) te 2006. godine (“Prokleto sam”).

Iako nikad nije odabran da Hrvatsku predstavlja kao izvođač (najbliži je bio 1997. godine kad je osvojio drugo mjesto iza grupe E.N.I.), jedna Grašina pjesma spada u prave eurovizijske klasike – napisao je hit “Neka mi ne svane” Danijele Martinović, a osvojili su visoko peto mjesto, što je jedan od najboljih hrvatskih rezultata na tom natjecanju.