PETAR GRAŠO I HANA ULOVLJENI U ISTARSKOM GRADIĆU! U pauzi između koncerata pao ručak: Poveli su i kćerkicu Albu

Autor: Dnevno.hr

Novopečeni otac Petar Grašo nedavno je priznao da ne provodi dovoljno vremena s malenom Albom i suprugom Hanom radi gustog rasporeda koncerata. Nekoliko dana kasnije par i kćerkica su “uhvaćeni” u rijetkom zajedničkom druženju u Rovinju.

Svratili su na ručak do jednog restorana, no u jednom trenutku pjevač je morao izaći na ulicu kako bi obavio telefonski razgovor prije nego se vratio svojim damama.

Grašo je nadavno za Story otkrio kakav je kao otac i kako se snalazi u tome.

“S obzirom na to da sam ja svoju godinu popunio koncertima i prije nego što je ona nastala, ne stignem je, nažalost, u toj mjeri ni vidjeti. Ona je još beba, nije toliko upućena u glazbu”, rekao je otvoreno.

Progovorio je i o medijskoj pažnji koju par dobiva u doista velikoj mjeri.

“Anonimnost je kategorija s kojom sam se pozdravio prije 25 godina kada sam uzeo mikrofon u ruke. Naučiš živjeti sa spoznajom da te svi znaju dok šetaš ili barem misle da te znaju. Ne smeta mi to, ljudi ti prilaze, vole te i imaju potrebu podijeliti nešto što ih vezuje uz moju glazbu. Volim ljude i nikad nisam imao nijedno loše iskustvo, dapače. Hana je također odrasla u obitelji koja je pod medijskom lupom, a po prirodi je povučena osoba. Zanimanje medija za našu vezu i dalje je golemo, no trudimo se koliko možemo ne biti involvirani u to i živjeti što je moguće dalje od tabloida”, proznao je pjevač.