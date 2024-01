Peru iz Života na vagi kod kuće dočekala tragedija: ‘Umrla je kada sam ispao iz emisije’

Autor: I.D.

Pero Jukić nakon što je u showu ‘Život na vagi’ proglašen najboljim nefinalistom u show je ušao sa 180,5 kilograma. Izgubio je 65,9 kilograma, što je ukupno 36,5% tjelesne mase. No kako je Pero otkrio, kada je ispao iz emisije dočekala ga je tragedija doma. “Nadao sam se da ću pobijediti među nefinalistima jer na dan mog ispadanja iz ‘Života na vagi’ preminula je moja tetka, koja mi je bila uzor i koju sam spominjao u showu. Bila je jako ponosna što sam ušao u show, pa sam na sprovodu i karminama cijeloj obitelji obećao da ću pobijediti u njezinu čast”, otkrio je za 24sata.

“Osjećam se ponosno, cijela obitelj, moja majka je jako ponosna što sam tu pobjedu njoj posvetio. Kažem, imao sam motiv više, svi su od mene i prije očekivali, ali ovo je bio dodatni motiv koji me gurao naprijed. Moja se transformacija nije previše razlikovala od prije ulaska u show. I prije sam trenirao šest puta tjedno, no mučile su me ozljede zbog kojih sam i nabio kilograme. Vani sam nastavio s treninzima, govorio sam u showu da imam u principu najbolje uvjete kada izađem jer mi prijatelj koji mi je trener ima boksački klub”, dodao je.

Pero je otkrio što će napraviti sa 7500 eura

“Imam ključ i pristup od 0 do 24 trenirati, on me gurao i poticao, jedna je velika promjena bila u prilagodbi prehrane. Pomogla mi je nutricionistica Martina koja nam je bila i u showu, a posljednji tjedan program su mi složili ljudi koji pripremaju borce za skidanje kilograma i borbe”, objasnio je. Naime, kao najbolji nefinalist, Pero je otkrio što će napraviti sa 7500 eura. “Već sam u showu rekao da nisam došao zbog novca u emisiju pa ću dobar dio donirati u humanitarne svrhe, a ostatak potrošiti na operaciju koljena”, poručio je.

Gledatelji su također bili na Perinoj strani, evo što su komentirali na društvenim mrežama. “Bravooo Pero se prepolovio”, “Najbolji, a znali smo da može”, “Bravo Pero trebao si biti u finalu i pobijediti”, “Svaka čast Pero”, “Ovo je vrh transformacija, baš je zgodan”, “Pero, pokorio si sve”, “Sljedeće godine nikako nemojte emitirati samo dva dana u tjednu – to vam je bila najveća greška”, “Izgledaš upola manje, strava što su ovi ljudi postigli, svake pohvale”, nizali su se komentari podrške.









‘Poznajemo se više od 20 godina’

Podsjetimo, Pero je nedavno za RTL otkrio detalje o novoj djevojci. “Poznajemo se više od 20 godina. Neko vrijeme smo se dogovarali da ćemo se naći na piću kao stari prijatelji. No, nikako se nismo mogli dogovoriti, a ja sam taman ušao u ‘Život na vagi’. Javio sam joj se kada sam izašao. Počelo je kao prijateljstvo, a sada smo u vezi”, rekao je. Ulazak u Novu godinu nisu proveli skupa jer je njegova partnerica radila, a on je gledao utakmice NFL-a.

“Rijetko kada idem na doček, to mi je pretjerivanje. Važniji mi je mir”, rekao je te sada zna kako bolje iskoristiti vrijeme, aktivno: “Posao, treninzi, obaveze, hrpa toga, a jako je malo slobodnog vremena. U planu mi je kupiti novu snowboard opremu. Djevojka ne voli zimske sportove, ali budemo se prilagodili.”