Pero iz Opće opasnosti nema ništa protiv cajki u Hrvatskoj: ‘Svi su naši svirali tamo’

Autor: Barbara Grgić

Graja oko narodnjačkih koncerata diljem Republike Hrvatske ne stišava se već tjednima. I dok Aleksandra Prijović polako puni i petu Arenu Zagreb, koncerti srpskih izvođača – Saše Kovačevića u Bibinju i Goge Sekulić u Benkovcu su otkazani.

‘Cijela naša estrada je svirala u Srbiji’

Sada je Pero Galić, frontmen Opće opasnosti, komentirao te iste zabrane koncerata u Hrvatskoj.





“Svi smo mi tamo. Naša cijela estrada je svirala u Srbiji i gdje god van Hrvatske. Nema ni jedan razlog da razmišljamo o tome drugačije. E sad, je l’ to dobro ili loše, to smo trebali puno ranije razmišljat’ pa u našem društvu napravit’ malo reda. Ali nemam ništa protiv, nek se svi vesele na svoj način i neka puste nas da idemo svojim putem”, rekao je Galić za In magazin.

S bendom je bio i u Domovinskom ratu

U intervjuu se osvrnuo i na djelovanje u Domovinskom ratu s ostalim članovima benda.

“Odrasli smo zajedno, k’o klinci, a zajedno smo bili i na granicama Naše Lijepe, braneći ju…Taj trenutak nesigurnosti, svaki dan krećući tamo negdje, ne znaš da l’ ćeš doći nazad… A još stotine želja u glavi, brdo volje i ideja. To je trenutak gdje smo stvarno bili svi k’o jedan ne bi li se to sve čim prije završilo da mi idemo dalje”, rekao je.









“Rock je uvijek bio tu, on je najjači od svega toga. Samo dođe do nekog trenutka da se pojavi nekakva nova pričica, malo zapluta i onda se opet vratimo rock and rollu”, zaključio je.