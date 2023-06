Pernar se požalio da ne može naći ženu: ‘S bivšom je puklo kad sam uzeo spužvicu u ruke’

Autor: Dnevno.hr

Bivši saborski zastupnik Ivan Pernar nakon višemjesečnog boravka u Zambiji, gdje je bio svjedok tužiteljstva u slučaju koji se na tamošnjem sudu vodio protiv hrvatskih posvojitelja, vrijeme provodi u Hrvatskoj, a sada se požalio na drugu vrstu problema.

Naime, na svom Facebooku je napisao kako mu je teško pronaći partnericu i to zbog stava oko kućanskih poslova i uloge muškarca u istima.

“Već neko vrijeme imam problem za naći ženu, svaki put kad upoznam neku simpatičnu ženu, ili je ljevičarka, ili ako nije ima tu priču da i muško treba prati suđe.

Ja kad vidim da žena smatra da muško treba prati suđe, smatram da jednostavno ne poštuje dovoljno muškarca. Uopće nije stvar u pranju suđa, nije to meni neki problem (ionako ga trenutno sam perem), nego jednostavno mislim da je to stvar poštovanja nekakvog. Radije ću bit sam nego sa ženom koja ne želi prat suđe”, poručio je Pernar.





Zatim je otkrio i zašto je puklo između njega i zubarke s kojom je dobio drugo dijete.

“Inače, odnos s bivšom iz Karlovca je bio odličan sve do trenutka kad nisam uzeo spužvu u ruke, imam osjećaj da je tada izgubila poštovanje i da je to bio početak našeg kraja. Da mogu vratit vrijeme u nazad, ne bi to sigurno napravio. Dakako, neki spominju u komentarima da bi perilica trebala prat suđe i to stoji, ali objašnjavam da je stvar principa to nekog. Mislim da ako žena stvarno voli nekog i da joj je stalo do nekog, da joj neće bit problem stavit suđe u perilicu”, smatra bivši saborski zastupnik.