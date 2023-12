Pekar milijunaš jednim potezom izludio Vučićevu omiljenu voditeljicu: Nisu marili za druge

Jovanu Jeremić u medijima su već davno prozvali omiljenom Vučićevom voditeljicom. Svojim izjavama i fotografijama nerijetko privlači pažnju javnosti, a sada je to učinila jednom snimkom o kojoj se ne prestaje pričati. Naime, na svojem Instagram profilu objavila je isječak sa svadbe sina njenog novog partnera, Dragana Stankovića. Tamo su se oboje prepustili slavlju, a njihov ples svojom energijom nije mogao proći nezamijećeno.

Sudeći po snimci, Draganovi pokreti oduševili su voditeljicu. A osim što su oboje vladali plesnim podijem, u nekoliko navrata razmijenili su i strastvene poljupce, ne mareći za sve okupljene na proslavi.

Razmijenili strastvene poljupce

Jovana je također gostovala kod voditelja Ognjena Amidžića na Pink televiziji, gdje su pustili snimku. Voditeljici to sve nije smetalo, a za medije je tada pojasnila i kako ju je osvojio biznismen koji u vlasništvu ima i pekarnice i tvornice.









“Meni generalno muškarci ne privlače pažnju, rijetko koji mi se svidi, a privukao me je jer je iskren i ima dobru dušu. Na četvrtom spoju me poljubio i tako i to kod Hrama Svetog Save. Nikada ne bih izašla u javnost da nije ozbiljno, taj svoj ljubavni život zaista skrivam i ne pokazujem ga javnosti dok nisam sigurna”, komentirala je zaljubljena Jovana.









Dodala je također da ga je upoznala sa bivšim suprugom Vojom, koji je rekao da je Dragan fenomenalan. A koliko je zaljubljena, dokazala je i tvrdnjom da mu želi roditi svoje drugo dijete, što bi inače napravila samo muškarcu kojeg zaista voli.