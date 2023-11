Peco poslao zagonetnu poruku uz video svoje partnerice: ‘Oprostiti sebi i drugima’

Autor: I.D.

Pjevač Marko Pecotić Peco podijelio je na društvenim mrežama zanimljivu poruku posvećenu svojoj partnerici, Silviji Dvornik.

Dok ona nježno osmijehom pozira pred objektivom, Peco ne skriva svoje oduševljenje pogledom na nju i prekrasan horizont mora u pozadini. Čini se da je ovaj trenutak inspirirao ovog popularnog glazbenika na poseban tekst.





‘Ovo me je tako raznježilo’

“Sjetimo se svaki dan… koliko smo prolazni… Imamo li vremena biti išta drugo osim dobri jedni prema drugima i oprostiti sebi pa onda i drugima. Ci sara, Silvia Dvornik”, napisao je Peco.

U komentarima su mu pratitelji ostavljali poruke podrške.

“Svaki dan da je ovako slaviš, u stvarnosti i online”, “Volim vas”, “Ti i sunce skupa”, “Ovo me je tako raznježilo, vas vidjeti ovako sretno, a ti, Silvija, si mi presavršena”, glasili su samo neki od komentara.

Nedavno odradili simpatičnu gažu

Podsjetimo, Peco je na svom Instagram profilu objavio i snimku njihovog dueta kada su pjevali hit Antonije Šole i Toše Proeskog “Volim osmijeh tvoj”.

Uz to, Silvia je nedavno otkrila da su ona i njen Peco uživali na otoku Pagu pa je i ona njemu posvetila lijepe riječi uz zajedničku fotografiju.

“Vodi me tamo kraj plavoga mora, vodi me, ljubavi, vodi me tamo gdje moja je zora, moram se vratiti”, citirala je Silvia pjesmu Olivera Dragojevića.

Inače, Peco je prošle godine javno objavio da se razvodi od svoje supruge Irene nakon 17 godina braka u kojem su dobili dvoje djece, a to je bio i početak medijske pažnje prema njihovoj vezi.

Razvod Pece bio je pod budnim okom javnosti kad se saznalo za taj ljubavni kraj, to bi bio uobičajeni razvod da Marko nije javno priznao da ima novu djevojku dok je bio u braku. No, Silvia i Marko ne skrivaju svoju sreću te često dijele svoje zajedničke trenutke na društvenim mrežama.