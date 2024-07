Peco kao Brena završio u moru, pogledajte skok s visine: ‘Profesionalno, nema što’

Autor: T.Š.

Marko Pecotić Peco prošlo je ljeto javnost privlačio najviše svojom vezom sa Silvijom Dvornik, partnericom u privatnom i poslovnom životu. Par je često imao zajedničke nastupe, a osim sa Silvijom, Peco je diljem naše obale nastupao i sa 4 Tenora.

No, osim svojim privatnim životom, Peco pažnju privlači svojim pjevanjem, ali i šalama te raznim objavama na društvenim mrežama.

U subotu je sa 4 Tenora imao koncert u Privlaci, a u nedjelju već nastupa u Orebiću. Da se na subotnjem koncertu sjajno zabavio, a i podigao vlastitu temperaturu, Peco je otkrio snimkom na Instagram profilu.

“Neka me vali grle”

Naime, nakon koncerta pjevač se odlučio osvježiti i to dosta visokim skokom u more. Koliko je bio ponesen dobrom atmosferom pokazuje i to što je u more skočio potpuno odjeven, u košulji i hlačama s remenom, dok je na nogama imao stopalice.

Peco je hrabro skočio u more, a njegovi pratitelji odmah su stali nizati komentare, a javila se i Silvia Dvornik stihom “Neka me vali grle”, pjesme koja se čuje u pozadini snimke, prikladnoj za trenutak kada je Peco s osmijehom na licu bio ‘obgrljen’ morem.

“Marko, super si mi”, “E, odlično”; “Profesionalno, nema što”, “Jednom se živi”, “Top”, samo su neki od komentara ispod Pecine vesele objave.