Paul McCartney prisjetio se potresnih Lennonovih riječi: ‘To me jako šokiralo’

Autor: Dnevno.hr/F. P.

Jedan od rijetkih živućih članova sastava The Beatles, glazbenik Paul McCartney, nedavno je započeo vlastiti podcast. Naziva ‘A Life in Lyrics’, u prošlotjednoj epizodi McCartney se osvrnuo na život nezaboravnog i jedinstvenog Johna Lennona.

Između ostaloga je priznao kako je smrt bila nešto o čemu je Lennon često razmišljao, a prisjetio se i jedne prilike kada su ga Johnove riječi znatno uznemirile.





“Jako me to šokiralo”

“Sjećam se da mi je rekao da brine kako će ga se ljudi sjećati kada umre i to me na neki način jako šokiralo. Rekao sam da će ga se svi sjećati kao izvrsnog glazbenika jer je napravio mnogo toga da to i dokaže,” komentirao je McCartney.

Lennon je imao tek 40 godina kada je ubijen u New Yorku, a zbog nesigurnosti oko utiska koji će ostaviti godinama prije smrti bio je veoma nervozan. McCartney ističe kako mu je često pružao utjehu u napetim trenucima.

“Osjećao bih se bolje”

“Bio sam, na neki način, poput njegovog svećenika. Često bih morao reći: ‘Sine moj, super si, ne brini za to’, a on bi to prihvatio. Tada bih se osjećao mnogo bolje,” navodi glazbenik. Svoju dugogodišnju glazbenu suradnju sa Lennonom opisao je jednom riječju – čudesno.

Podsjetimo, ovaj nezaboravni pjevač ubijen je 8. prosinca 1980. godine. Nakon što mu je Lennon potpisao primjerak albuma ‘Double Fantasy’, Mark David Chapman glazbenika je upucao četiri puta. Iako je hitno prevezen u bolnicu, proglašen je mrtvim po dolasku u poslijepodnevnim satima.









Iako ga i dalje pamti, McCartney teško opisuje trenutak kada je saznao za ubojstvo. “Ne bih to mogao pretočiti u riječi. Bilo je teško za sve jer je bio tako voljen i lud tip. Bio je uistinu poseban,” rekao je, dodavši kako je pjesma ‘Here Today’ posvećena upravo njemu.