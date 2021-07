Pater Mandurić pisao Škori i dobio stotine lajkova: ‘Osjećao sam dužnost priznati Vam to…’

Autor: Dnevno

Miroslav Škoro slavi 59. rođendan, a tim se povodom oglasio na Facebooku. “Promatraj čestita i gledaj neporočna: mirotvorac ima potomstvo.” (Psalmi 37,37). Jučer je bio Matijin rođendan, danas je moj. Hvala svima koji su nas se sjetili i čestitali nam”, poručio je.

Na njegovu objavu reagirao je i pater Ike Mandurić, čiji je komentar dobio gotovo četristo lajkova u kratkom periodu.

“Poštovani g. Škoro, ponijeli ste se dostojanstveno. Na mene ste ostavili vrlo pozitivan dojam koji ću pamtiti. Grešaka je, kako ste i priznali, bilo. Ali zločestoće nije. Ipak su Vas – moj je dojam – vodili čisti i plemeniti motivi. Osjećao sam dužnost priznati Vam to. I zaželjeti vam Mir. Blagoslov Božji!”, napisao je pater Mandurić, a onda se javio Škorin pratitelj koji je upitao patera: “Imaš li takvo mišljenje za sve koji su imali djecu i ostali u Vukovaru?”, no pater mu je na to kratko odgovorio protupitanjem: “Trudio sam se ali ne razumijem?”

Ispo Škorine objave nižu se čestitke, ali i reakcije na njegovu nedavnu ostavku u Domovinskom pokretu. Mnogi su njegovim potezom razočarani.

“Lagao bih kad bi rekao da nisam razočaran zbog vaše ostavke. Zbog Vaše karizme sam se i priključio DP-u i ne mislim da će sad biti isto… Ali barem će nadam se popustiti razni pritisci i uvrede čemu je naš dični narod sklon… No ima nas puno koji smo vas podržavali! Vama i obitelji obilje Božjeg blagoslova….te sretan i blagoslovljen rođendan Vama i sinu!”, poručio je tako jedan pratitelj i član DP-a.