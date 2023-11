Paradžiković objavila selfie s ljepotanom iz prvog hrvatskog realityja: Evo čime se danas bavi

Autor: Barbara Grgić

Poznata voditeljica Ivana Paradžiković na svom je Instagramu objavila fotke s Predragom Šukom, jednim od natjecatelja popularnog showa Story Supernova za kojim su prije dvadeset godina bile lude sve hrvatske tinejdžerice.

Upoznali su se u planinarskom društvu

Predrag Šuka je danas, kaže Paradžiković, ozbiljna faca u alpinizmu, govori za Index.





“Kad me prvi put vidio u PDS Velebit pitao me: a po kakve si ti odgovore krenula u planinu? Zna očito Šuka, iz istog smo svijeta otišli. To kakvu je on ‘slavu’ proživio s ekipom Story Super Nova mislim da u Hrvatskoj nije nitko. Nikad prije i nikad poslije. Ljudi su trčali za njima, vrištali, opsjedali ih… Nije tada lako sačuvati čistu glavu i tlo pod nogama. Šuka je danas btw. ozbiljna faca u alpinizmu”, napisala je i objavila fotke s Predragom.

Život u planinama

Šuka danas živi daleko od kamera, a moglo bi se reći – u slobodno vrijeme – daleko i od ljudi, u planinama. Njima je posvećen i njegov Instagram profil.

Veliki potencijal u njemu vidjela Mirjana Hrga

Podsjetimo, Šuka se 2003. godine proslvio u reality programu u Story Supernova, a tada su, zajedno s njim zvijezde postali i Monika Kravić, Dorijan Elezović, Barbara Radulović, Marin Tironi i ostali…

Veliki potencijal u njemu je vidjela i Mirjana Hrga.

“Prijavila me tadašnja djevojka. Kao mali glumio sam i recitirao, a to sam naslijedio od mame. Na audiciju sam došao da nisam poznavao nikoga, više radi aktivacije davno izgubljene aktivnosti. Tijekom natjecanja Mirjana Hrga vidjela je u meni što drugi nisu, bio sam joj jedan od favorita. Naposljetku, došao sam do finala s Barbarom Radulović i Marinom Tironijem”, priznao je za Story.

No, planine su skup sport pa tako danas Predrag, osim što planinari, vodi i studij multimedijskog računarstva na Algebri.