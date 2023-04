‘PAO SAM NA NAJNIŽU KILAŽU!’ Momčilo Otašević o djeci i samačkom životu nakon Jelene Perčin: ‘To je to što sad slijedi’

Glumac Momčilo Otašević kojeg imamo prilike gledati u hit seriji “Kumovi” , nedavno je za InMagazin progovorio o karijeri, gubitku kilograma, djeci, ali i o samačkom životu koji je uslijedio nakon razvoda od glumice Jelene Perčin.

”To su nove okolnosti na koje se treba naviknuti. I treba život isplanirati u skladu s tim. I to je to što sad slijedi”, rekao je glumac.





Nadalje, naglasio da su mu djeca uvijek prioritet te kako provodi vrijeme s njima.

”Uživam uvijek, generalno je to uvijek neka igra, ili parkić ili zabavni park ili crtamo, nešto radimo, uživamo. Uvijek sam gledao da njima vrijeme samnom bude zabavno i vrijeme s tatom…” izjavio je Momčilo.









Otkrio je i kakvi su uskoro 5-godišnja kći Maša i 2-godišnji sin Jakša.

”Maša je lavica mala. Maša je živa, od akcije. I Jakša je, ali on je ipak malo mirniji. Kada skaču po trampolinu, ona može skakati 2 i pol sata, a on će nakon 15 minuta reći ne mogu više, pa će napraviti pauzu. On je valjda više na mene, da malo odmori”, otkrio je Momčilo o svojoj djeci.







Momčilo je otkrio i kako je u posljednje vrijeme izgubio kilograme, ali da to nije ništa zabrinjavajuće.

”Variram ja često, sad sam možda pao na najnižu kilažu zadnjih 5,6 godina, ali to će se sve vratiti, to je sve regularno”, kazao je glumac.

Otašević je prepoznatljiv i glumom i emocijama kojima nikoga na ostavlja ravnodušnim. Nedavno se rasplakao na pjesmu ‘Žute dunje’ u seriji ‘Kumovi’, a otkrio je da, čak i kada je u glumačke svrhe, ako plače, plače iskreno.