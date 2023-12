Pao rekord za prijave na Doru, nikad više autora: Popis krcat poznatim hrvatskim glazbenicima

Autor: I.D.

Već su poznata imena koja će se natjecati na Dori 2024. godine i hrvatsku pjesmu koja će nas predstavljati na Eurosongu. Na ovogodišnji natječaj stigle su rekordne 203 prijave što ponovno pokazuje veliki interes autora i izvođača. Tu su publici neka poznata, ali i manje poznata imena.

HRT-ov stručni žiri u sastavu: Željko Mesar – predsjednik žirija, Igor Geržina – glazbeni producent u RJ Glazba HRT-a, Dražen Miočić – urednik programskog kanala HTV 4, Robert Urlić – urednik u Glazbenim sadržajima Hrvatskoga radija, Tomislav Krizmanić predsjednik OGAE Hrvatska i Ema Gross – glazbena urednica u Glazbenim sadržajima Hrvatskoga radija odabrali su 24 pjesme koje će se boriti za titulu predstavnice Hrvatske na Eurosongu te 4 rezervne pjesme u slučaju nemogućnosti nastupa ili odustajanja finalista.

Ovo je popis glazbenika za Doru

1. A Tamburiza Lullaby – Alen Đuras

2. Babaroga – Let 3

3. Baby, Baby – Noelle

4. Can we talk – Boris Štok

5. Dijamanti – Natalie Balmix









6. Do mjeseca – Pavel

7. Gasoline – Marcela

8. How do you love me – Erna









9. Lying eyes – Vinko

10. More – Lana Mandarić

11- Nebo plače – James Night

12. Ne plačem zbog nje – Saša Lozar

13. Nepobjediva – Barbara Munjas

14. Ne vjerujem ti – Lara Demarin

15. Od kad te sanjam – The Splitters

16. One day – Misha

17. Pametnom dosta – ET

18, Plavi leptir – Lu Dedić

19. Probudi usne moje – Zsa Zsa

20. Slatke suze, gorka ljubav – Vatra

21. Sretnih dana, dat će Bog – Stefany Žužić

22. Tišine – Eugen

23. Vodu piti, trizan biti – Mario Battifiaca feat. Robert Ferlin

24. Voljena ženo – Damir Kedžo

Rezervne pjesme:

Rim tim tagi dim – Baby Lasagna

Stavi se na mjesto – Cota G4

Vrati se – Mihael Kvorka

Duboko roni – Ether