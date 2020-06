Panika na estradi: ZAMP ima sve manje novca za honorare, mnogi neće moći preživjeti

Autor: dnevno

ZAMP ovih dana počinje s isplatom honorara za autorska prava, a za prošlogodišnja autorska prava prikupio 141,4 milijuna kuna. Svi koji rade u glazbenoj industriji morat će novac od autorskih prava dobro rasporediti, da im potraje, jer će sljedeća uplata na njihove račune biti znatno mršavija koliko god radili. ZAMP, naime, predviđa pad prihoda za 50-ak milijuna kuna, piše Jutarnji list.

“To, na žalost, znači osjetno manje honorare najesen, kad se obrade podaci i počnu raspodjele za prvih šest mjeseci 2020. godine. Teško je već sada procijeniti točan postotak pada. On će se različito osjetiti kod različitih autora, ovisno o korištenju njihovih djela. Izvjesno je da će, primjerice, izostanak ikakvih prihoda kroz dva proljetna mjeseca od generalnih poslovnih korisnika biti velika rupa koju se neće moći nadoknaditi ni najpovoljnijim povratkom poslovanja svih povezanih u lancu javnog korištenja glazbe. Mi odavno upozoravamo sve članove da se pripreme na pad prihoda od 25 do 45 posto, što je gotovo izvjesno već sada”, kaže glasnogovornik ZAMP-a Milan Majerović Stilinović.

ZAMP je u razdoblju lockdowna, od sredine ožujka do sredine svibnja, zaprimio 2292 online prijave novih glazbenih djela. To je čak 710 pjesama ili 45 posto više u odnosu na isti period u 2019. godini.

HDS ZAMP ovih mjeseci radi na osnivanju još jednog tzv. koronafonda, iz kojeg će najesen pokušati nadoknaditi barem dio prihoda članovima.

Što se tiče velikog broja novoprijavljenih djela u posljednja dva, tri mjeseca, Majerović Stilinović kaže da se u toj brojci radi i o “starim” djelima za koja se prije možda nije našlo vremena. Među onima koji su bili aktivni tijekom koronakrize je i Predrag Martinjak Peggy, glazbenik, glazbeni producent, aranžer, tekstopisac, skladatelj i pjevač koji je nekoliko puta bio na listama najizvođenijih.

“Od prosinca nisam napravio nijedan singl, a sada sam dovršio četiri”, kaže Martinjak. Itekako je svjestan problema u glazbenoj industriji, no citira Krležinu “Nigdar ni tak bilo da ni nekak bilo”.

“Naknade od autorskih prava bit će manje u prosincu, a sigurno i u lipnju sljedeće godine”, govori i dodaje kako sumnja da će, pogotovo uz sve više novih slučajeva zaraženih koronavirusom, tijekom ljetne sezone moći nadoknaditi dio gubitaka usred koronakrize.

“Inače sam optimist, no vjerujem da će biti potrebno najmanje tri do pet godina da se vratimo na stanje iz 2018. godine. ZAMP već dugo bilježi lagani rast, no koronakriza je sve promijenila, kao, uostalom u svim sferama života”.

Martinjak smatra da će najviše stradati njegovi kolege koji isključivo žive od nastupa uživo, a vjeruje da će HDS i dalje pomagati svojim članovima koji su najteže stradali usred koronakrize, posebice onima koji su dodatno bili pogođeni i potresom u Zagrebu i Krapinsko-zagorskoj županiji.

Branimir Mihaljević, koji je kao autor uvijek među deset najizvođenijih, a k tome je i član Skupštine predstavnika HDS-a za zabavnu glazbu u drugom mandatu, smatra da će se posljedice koronakrize osjećati još jako dugo, čak sedam, osam godina.

“Trpe svi segmenti društva, pa tako i zabava. Od otkazivanja koncerata do lockdowna, sve je to smanjilo prihode. Tako je u cijelom svijetu”, kaže Mihaljević. Smatra da će glazbena industrija morati pronaći nove načine funkcioniranja i rada te da će se opstati oni koji se uspiju snaći u novoj stvarnosti.

“Izvođači koji su i prije bili neprofitabilni, bojim se, morat će pronaći nove izvore prihoda”, objašnjava glazbenik.