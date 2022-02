‘PALI ME DOK SE TRZA’ Srpkinja želi imati najveću stražnjicu na svijetu: ‘Muškarci me se boje, a guza me čini moćnom’

Influencerica srpsko-švedskog podrijetla Nastasha Crown dugi niz godina želi imati najveću stražnjicu na svijetu. U želji da to postigne, već je bila na pet operacija, no i dalje nije zadovoljna njezinom veličinom, otkriva NY Post.

S 20 godina je krenula na operacije i do sada potrošila više od 150.000 dolara kako bi ostvarila svoj cilj.

‘Želim imati najveću guzicu na svijetu. Što je veća, to je bolje’, rekla je pa nastavila: ‘Jednostavno volim imati veliku stražnjicu jer se neprestano trza dok hodam, što me opasno napaljuje. Zbog svoje guze jako sam seksi, a čini me i moćnom’.







Ova 27-godišnjakinja otkrila je da nema sreće u ljubavi jer veličinom svoje guzice muškarcima tjera strah u kosti. Posljednju je vezu imala prije sedam godina, ali nada se da će u njen život uskoro stići novi muškarac.









‘Prilično sam ekstremna pa mislim da me se muškarci boje. Za njih je to zastrašujuće jer s jedne strane dobivaju moju osobnost, a s druge strane izgled’, priznala je.

Trudi se poboljšati svoj ljubavni život pa je tako nedavno bila i na spoju na slijepo s muškarcem imenom Adam, no iskrice između njih dvoje ipak se nisu pojavile. Razlog je, pogađate, veličina njezine stražnjice koja je ga je preplašila pa nije izrazio želju za idućim spojem.

‘Razumijem da je sve ovo previše za njega. Nije uspjelo, ali idem dalje i nadam se da ću pronaći nekoga’, izjavila je. Uskoro je čeka nova operacija na stražnjici, a osim toga, povećala je i grudi te usne.