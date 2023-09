Pale su sve maske najvećih rivala: ‘Ja namignem kad vidim da netko ima iPhone, nešto kao, zdravo momče’

Autor: Lucija Brailo

Rivalstvo je stanje dvoje ljudi ili skupina koje sudjeluju u trajnom natjecateljskom odnosu. No, kako nazvati vječno hiper rivalstvo koje postoji između pristaša iOS i Android sustava, odnosno ljubitelja iPhonea i onih koji imaju mobitele?

Ove dvije skupine vjerojatno su najveći poznati rivali, i to na svjetskoj razini, a naklonost iPhoneu, odnosno Android mobitelu naspram ovog drugog, čine ih najkonkurentnijim suparnicima, budući da rijetko kada ili nikada ne prelaze u suprotni tabor.

I baš kao što Torcidaš nikad neće postati Bad blue boy ili obrnuto, tako ‘ajfonaš’ baš nikada neće postati vlasnik mobitela kojeg pogoni Android sustav. Osim ako ga nasušna potreba ili neka viša sila ne natjeraju na takvo što. Pronašli smo pravu osobu, koja utjelovljuje baš sve predrasude ikad stvorene o korisnicima iPhonea. Dolores V. nam je otklonila sve sumnje da to možda ipak i nije baš tako i da se možda radi tek o pukom pretjerivanju.





‘Ja nemam mobitel, ja imam iPhone’

“Priznajem, ja sam iPhone čovjek već deset godina. Jedan kraći period koristila sam dva androida jer nisam imala novac za novi iPhone i samo mogu reći ‘ne ponovilo se’. Ne ide mi na čast, ali ta dva mobitela sam razbila u naletu ljutnje, a onda se moj prijatelj, koji također preferira iPhone, sažalio nada mnom i poklonio mi svoju staru osmicu. Bila sam mu do neba zahvalna”, iskreno nam je priznala Dolores.

Ovo potvrđuje i Renata Š., bivša zaposlenica jednog hrvatskog telekoma koja se susretala s ‘ekipom iz oba tabora’ te potvrđuje kako ovo nikako nisu predrasude, a smatra i kako “nije svaki mobitel – mobitel”.

“Neki ljudi bi radije izašli goli na ulicu, nego bez mobitela. Ali, nije svaki mobitel – mobitel. Pitamo li ljude koji mobitel posjeduju, dobit ćemo dva odgovora. Ili – imam mobitel, (znači android) , ili – ja nemam mobitel, ja imam iPhone. Jer korisnici iPhonea-a nemaju mobitel, to je njima uvredljivo za čuti. Oni ipak imaju iPhone”, objasnila nam je Renata s bogatim iskustvom pregovora i razgovora s korisnicima iPhonea i korisnicima mobitela.

‘Korisnici Androida mi se rugaju, možda su samo ljubomorni’

Da je Renata potpuno u pravu, potvrdila je iz prve ruke i sama Dolores, rekavši otvoreno:









“Moram priznati da kada me netko pita koji mobitel imam, odmah kažem iPhone. Ljudi (zanimljivo baš oni koji koriste Androide) mi se radi toga uvijek rugaju, ali baš me briga. Možda su samo ljubomorni. Osobno se ne smatram superiornijom jer imam iPhone jer nisam materijalist i vozim Clio iz 2002. koji se raspada. No kao što si motorist na cesti kimne glavom drugom motoristu, tako i ja ‘namignem’ kad vidim da netko ima iPhone. Nešto kao, zdravo momče, u istom smo timu.”

No, Renata iz svoje bogate prakse rada u telekomu izdvaja i iskustvo s bahatošću korisnika iOS-a.

“iPhone korisnici su daleko bahatiji, ako ih zovete radi popusta na mobitele, otpilit će vas odmah ako se radi o androidima, jer oni android ne žele niti besplatno. Svom mobitelu su vjerojatno dali i ime i ležaj negdje u stanu”, navodi.









Renata dodaje kako se, pak, korisnici Androida vrlo rijetko odlučuju na kupnju i korištenje iPhonea, a kao razloge za to navodi činjenicu da im je najčešće preskup, ali navodi i kako je jedan od razloga i taj što im je operativni sustav prerazličit.

Najskuplji mobitel – najjeftinija tarifa

Međutim, bivša zaposlenica telekoma potvrđuje i tužnu istinu – da korisnici najskupljih mobitela, pardon, iPhonea, redovito imaju najjeftinije tarife. Štoviše, češće nego rjeđe koriste bonove, umjesto pretplata.

“Istina je sljedeća: najmanje novca na mobilne tarife troše korisnici iPhonea. Neka vas ne čudi ako čovjek na stolu ima iPhone od 1200 eura, a nema za obaviti poziv”, ističe Renata.

Ove Renatine riječi potvrdila nam je i Dolores, rekavši:

“Što se tiče tarifa, kad sam bila dosta mlađa mama mi je plaćala pretplatu. No kada je primjetila da sam se raspištoljila s plaćanjem parkinga putem SMS-a mi je ukinula pretplatu. Nakon toga sam si počela kupovati bonove i sad mi je to nekako u navici godinama. Za taj bon od niti 100 kuna dobijem par gigi interneta, što mi je sasvim dovoljno. Uostalom, što će mi neke sumanute količine interneta kada se kod kuće, na poslu i u teretani mogu spojiti na wi-fi?”

‘Hrvati su škrti za plaćanje tarife’

Renata dodaje i da Hrvati, što se tiče mobilne potrošnje, makar se stalno govori kako svi samo hodamo okolo s glavom u mobitelu, uopće ne troše puno gigabajta. Prosječna potrošnja je, kako navodi, od 5 do 10 GB mjesečno. Razlog tome, prema operaterima, je što su Hrvati jako škrti za plaćanje mobilne tarife.

“Kupit će iPhone za par tisuća eura, ali tarifu će, onu najmanju, razvući na 30 dana. Daleko više je korisnika flat tarife koji imaju Android. Kupci Androida nemaju probleme s prebacivanjem sa Samsunga na Xiaomi ili da Huawei zamijene s Motorolom. Njima je mobitel – mobitel, a bitno im je samo da je dugotrajna baterija, da ima solidnu kameru i da stane u džep. Ili ženama u torbu”, navodi Renata.

Ona dodaje i da klinci, kojima roditelji kupuju bonove, troše od 15 eura na više.

“Naravno da roditelji niti ne znaju koliko im djeca potroše na bonove. Klinci uopće ne šalju sms, niti koriste pozive, njima je isključivo potrošnja na internet (web, aplikacije, video pozivi, igrice su im broj 1). Roditelji se šokiraju kada im operater kaže kolika je stvarna potrošnja financijski za mobitel od djeteta. Ali gotovo svaki klinac će roditelju reći da želi iPhone”, ističe Renata.

‘Nije to za mene, na Androidu se ne snalazim’

Naša ljubiteljica iPhonea Dolores nema nikakve dileme kada je riječ o izboru, a Android opisuje kao iznimno kompliciran operativni sustav.

“S iPhonea nikad ne bih prešla na neki drugi mobitel jer se na tim androidima jednostavno ne snalazim. Nije to za mene. Nedovoljno su mi pregledni, operativni sustav mi je znatno kompliciraniji nego iOS pa mi to sve ‘summa summarum’ nije oku ugodno. Rekla bih i da je bolja kamera. Moji prijatelji u prosjeku promijene po tri mobitela dok meni drži moj iPhone i uvijek vele: ‘Možda je sad vrijeme da i ja uzemem iPhone’. Ja im samo kažem: ‘Što se čeka više?'”, navodi Dolores.

Za kraj, Renata je uspjela u jednoj jedinoj rečenici sumirati logiku tipičnog ajfonaša, a s tom ćemo rečenicom i zaključiti ovaj tekst. Ili kako bi glasio jedan od najiritantnijih komentara koji se može pročitati na društvenim mrežama – ‘pametnom dosta’:

“Korisnici Androida daleko češće mijenjaju mobitele, nego korisnici iPhonea. U prosjeku svake dvije do tri godine korisnik Androida kupi novi mobitel, dok korisnici iPhone modela 8 iz 2017. godine i dalje misle da imaju bolji telefon nego što je novi Samsung Galaxy S23.”