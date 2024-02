Pale prve kritike u Hell’s Kitchenu, gledatelji gunđali: ‘Neki bi radije gledali Brak na prvu’

Autor: I.D.

Novi RTL-ov show “Hell’s Kitchen Hrvatska” je počeo! Kandidati su stigli u studio u kojem će kuhati i prolaziti kroz različite izazove narednih tjedana. Osmjesi na licima, nervoza, razgledavanje kuhinje, upoznavanje s ostalima… Sve se miješalo dok su nestrpljivo čekali upoznavanje s glavnim chefom Tomom Gretićem.

Pri ulasku u show Dominik je primijetio da prema njemu ide natjecateljica Tea kako bi ga srdačno pozdravila. Iako joj je pružio ruku, priznao je na izjavama: “Kad sam je vidio, jako sam se iznenadio… Katastrofa! Jako je loša kolegica ispala na prošlom poslu. Ako je netko jako loš kolega, to je onda Tea. Što su moji dečki proživljavali zbog nje i koliko su moji dečki morali duže raditi, koliko smo se svi morali ubijati baš zbog te neodgovornosti, to mi nije sjelo.”

A da nema mjesta opuštanju, pokazao je Gretić odmah im zadavši prvi zadatak – u 90 minuta moraju napraviti svoje autorsko jelo koje će ih predstaviti i kao kuhara i kao osobu. “Malo me strah, vidim da su svi dosta nabrijani”, komentirao je Marko konkurenciju. “Želim vidjeti maštovitost, predanost, interesantne okuse”, poručio je Gretić kratko i proglasio izazov otvorenim.

Gledatelji su rekli svoje

Počela je jurnjava po kuhinji, traženje mjesta za rad, obrada namirnica, ali i prvo međusobno pomaganje. Chef Gretić šetao je oko kandidata, ispitivao ih o jelima za koje su se odlučili, a zamjerke je imao već od starta, neurednost na radnoj jedinici, nekoncentriranost, prljavi grill…

“Borba svim dopuštenim sredstvima da ostanem što duže”, Damir je najavio. Gretića je začudila Chiara koje je u 90 minuta odlučila poslužiti samo riblju juhu. “Misliš da je to dovoljno? To je jelo kojim se ti predstavljaš!? Ja čisto sumnjam da će biti dovoljno”, kazao joj je, no mlada Zadranka bila je samouvjerena. “Čuo sam da si rezao po pultu! Ovo ti je prvi i posljednji put”, povisio je svoj glas Gretić na Domagoja ne želeći slušati isprike.









Naime, nakon emitiranja showa, gledatelji su se raspisali po društvenim mrežama i otkrili su svoje dojmove o novoj kulinarskoj emisiji na RTL-u. “Bit će to dobro”, “Ovo će biti prenapuhano, ali dat ću šansu”, “Nabrijani su svi, prva epizoda zadovoljavajuća”, “Ekipa je na mjestu, samo mislim da nećemo mi to prodati kao stranci”, neki su od komentara.

“Ajme tko će ostati živ od ludih baba u komentarima koje ne kuže ovu šemu”, “Ovaj RTL od silnih emisija ne zna kad će što emitirati. Danas sad u 21.15 sati kuhinja, kopija onog agresivnog Engleza, a krenuo i Brak na prvu. Neki bi radije gledali Brak na prvu, a ne ta stalna kuhanja po TV-u. Nedavno je završio Masterchef na Novoj pa sad ovo s ovim Gretićem. Stavite taj show kuhanja vikendom”, komentiralo se.