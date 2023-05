PALA PROSIDBA UŽIVO NA NOVOJ TV: Ivan kleknuo, zavladala potpuna nevjerica, svi zaplakali!

Autor: Dnevno.hr/ T. Š.

Polufinalnu večeru showa “Ples sa zvijezdama” obilježio je plesni mentor Darie Lorenci Flatz, Ivan Jarnec, koji je nakon otplesane rumbe i ocjena žirio odlučio zaprositi svoju djevojku u emisiji koja se na malim ekranima emitira uživo.

Nakon što je plesni par došao do Tamare Loos, Ivan je nakratko prekinuo sve i rekao da mora nešto učiniti. Otrčao je prema svojoj djevojci koja je sjedila u publici, kleknuo na koljeno i upitao je hoće li se udati za njega.



Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Ples sa zvijezdama (@plessazvijezdama)

U cijelom studiju zavladala je potpuna nevjerica, a djevojku su obuzele snažne emocije. Kroz suze je uspjela odgovoriti Ivanu: ‘Da!’

”Bio mi je puno veći pritisak prije, sad kao pa došli smo skoro do kraja. Stvarno sad želimo ovu emisiju, pa možda i sljedeću, uživati maksimalno do kraja”, zaključio je plesni par uoči izvedbe rumbe, no žiri je bio vrlo zadovoljan.

”Tehnika u redu, držanje, ma koga briga za to. Ja ne mogu živjeti drugačije nego od srca, a vi ostali živite po pravilima – ovako sam ja ovo vidio”, rekao je Ciboci.









”Senzualna rumba, definirani pokreti, lijepo izvedeni, ja obožavam kad u plesu postoji kontrola, vi ste par koji od početka prelazi sve težine”, primijetila je Larisa.

”Kad se otpleše ovako, kad se poveže, čak i ako ima nekih dijelova koji nisu dobri, to nije važno”, dodao je Igor.

”Hvala vam za ovakvu prekrasnu romantiku, cijelim plesom je odisala ta vaša povezanost, same pohvale”, zaključila je Franka.









Žiri ih je nagradio s 4 desetke.