Pađen bez imalo pardona o Štuliću: ‘Ponaša se kao izbezumljena histerična starleta’

Autor: Barbara Grgić

Prepucavanja i prozivanja apsolutna su normalnost u svijetu showbiza. No, ona prozivanja koja traju desetljećima već imaju poseban status. Jedno takvo je i na relaciji Jurica Pađen – Branimir Štulić.

Naime, Pađen se u novom intervjuu za 24 sata osvrnuo na Štulićeve optužbe zbog toga što ga Pađen nije tražio dopuštenje vezano za doniranje određenih predmeta nedavno otvorenom Muzeju Novog vala.





‘Izrazito je zao i pokvaren’

“Meni se čini da se njemu jako sviđa kad se spominje tu kod nas. Njemu je to kao voda biljki, hrani ga. Navodno ga ništa odavde ne zanima, ne želi imati vezu s tim, a bolje nego CIA zna kaj se događa. Prati sumanuto sve i pritom se ponaša kao izbezumljena histerična starleta. Ne znam što mu to treba. Moj zaključak je da je izrazito zao i pokvaren ili je to u sferi nekakve medicine”, ispričao je Pađen.

“Ajmo biti logični. Kakve ja imam koristi od imena Azra u Muzeju Novog vala. Što imam od toga?”, nastavio je u istom tonu.

Kako dalje piše 24sata, osnivač muzeja Aleksandar Črček ga je pitao za neke Azrine memorabilije.

“Pitao me imam li nešto od Johnnyja. Rekao sam: ‘Imam!’. No nije riječ o nikakvim tenisicama, nisam dao ni svoje ni njegove”, govori te dodaje kako je Aleksandru dao ručnik i tri Johnnyjeve pedale.

“Rekao sam mu ako ga nazovu da će on potvrditi da je to kod mene. No moram se i ja konzultirati s njim”, priča Pađen, koji je, kako kaže, potom nazvao Štulića koji mu je dao suglasnost za doniranje.









“I na kraju dočekam ovog kretena. To je sumanuto. Nema veze s mozgom više. Nemam razloga da izmišljam ovakve stvari. Nikoga nisam napao. Ni krivo citirao. Zadnji singl mi je na prvi mjestima u cijeloj regiji, nemam razloga, a Štuliću možda fali klikova. Ne mogu si ovo objasniti”, rekao je te dodao kako nije siguran jesu li te izjave stvarno došle od Johnnyja, jer kako kaže na Facebooku postoji više profila Branimira Štulića.

“Ako je fejk, povlačim sve što sam rekao”, zaključio je.