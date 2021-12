PA ŠTO TI BI?! Snimka Gibonnija koji se popeo na stol i gazi hranu šokirala mnoge: ‘Ako sam nekoga uvrijedio ispričavam se!

Autor: Dnevno

Društvenim mrežama širi se video i fotografije sa sinoćnjeg eventa u zagrebačkoj Laubi. Na njemu je pjevao Zlatan Stipišić Gibonni, a čini se da ga je malo previše ponijela pjesma, jer se u jednom trenutku popeo na stol i gazio po hrani koja je još uvijek bila na stolu. Tako je u žaru ugazio na pladanj s pršutom i sirom, a zatim i kuglof.

Uistinu neobičan video ali i potez za pjevača koji u svojoj dugogodišnjoj karijeri nikad nije bio sklon ekscesima i skandalima. Prizor je stoga mnoge šokirao.

“Znam da grubo izgleda i nema tu nikakvog opravdanja. Žao mi je! Ako sam nekoga uvrijedio ispričavam se! I ako sam zaslužio da se o tome piše, neka mi bude. Razumim ljude i njihove reakcije kad vide te slike, isto bih i ja reagirao, rekao je za Slobodnu Dalmaciju pjevač, dodavši da ga je ponijela euforija,

“To što se dogodilo nije bilo namjerno. Kad sam se popeo na stol stvarno nisam očekivao da će na njemu biti hrane”, rekao je Gibonni.

No, mnogi su mu ovaj potez zamjerili, a jedna od njih bila je i Tia Mamić, supruga sportskog menadžera Marija Mamića i snaha Zdravka Mamića koja je na Instagramu objavila fotografiju Gibonnijevog nastupa napisavši: “Ne znam što je tužnije, ekipa koja mu plješće, podržava i snima dok on gazi po hrani ili on sam koji to radi! Christmas u pravom duhu Božića”.