‘PA ŠTO JE S GLAVAMA?’ Jacques uputio najoštriju kritiku dočeku Vatrenih, ali i Supertalentu: ‘Šatorska pevaljka u stručnom žiriju’

Autor: Dnevno.hr/K. V.

Oči svakog Hrvata jučer su bile uprte u Trg bana Jelačića, gdje se tisuće ljudi okupilo kako bi dočekali naše brončane Vatrene. Danima se znalo kada će Vatreni stići, a pripreme za dočeka krenule su još od gubitka protiv Argentine. Nažalost, po reakcijama sveukupne publike, pogotovo one preko malih ekrana, organizatori nisu baš zadovoljili.

Nižu se kritike na društvenim mrežama, što na voditelje, što na organizaciju, pa i glazbu. Prešutjeti nisu mogle ni neke poznate hrvatske ličnosti, poput Jadranke Kosor, Igora Peternela i Mirjane Hrge, a oglasio se i naš pjevač Jacques Houdek, koji je sinoć na svom Facebook profilu dao jedan opsežni komentar na sinoćnja zbivanja – doček Vatrenih i finale “Supertalenta”.

“Doček naših veličanstvenih Vatrenih, na našu veliku žalost, debakl. Sveopće revanje i kaos. Gdje je nestao sadržaj? Gdje je koncept, režija, emocija? Kakve su to izvedbe? Voditelji jednako iritantni, nevjerojatno nešto… Gdje su kockice na koje smo tako ponosni, kao vizualni identitet? Gdje je neki video, film koji bi npr. povezao ova tri mega uspjeha naše reprezentacije; 1998/2018/2022? Vatreni su zaslužili daleko više. Čujem da je u publici na Trgu bio i legendarni Ćiro Blažević… U publici? Zaista? Nitko se nije sjetio čovjeka dovesti na pozornicu da kaže par riječi? Nakon što je gospodin Dalić onako predivno i ganutljivo posvetio broncu Ćiri… Pa kaj je z glavama? Šteta. Velika šteta! Vatreni, vi ste naš ponos! Hvala! Vaš uspjeh ostaje zapisan zauvijek! Sve ostalo je ionako nebitno. No, bitno je reći istinu! Hrvatska iznad svih!”





Mnogi su se s njim složili u komentarima: “Sa svime se potpuno slažem”, “Debakl dočeka Vatrenih. Slažem se sa svime napisanim! Najjadnije organizirani doček”, “Apsolutno si u pravu. Iritantno i neumjesno.”

S obzirom da je sinoć bila finalna večer showa “Supertalent”, Jacques nije propustio ni to komentirati. “A što se tiče Supetalenta… hahahahahaha! Evo, iskreno se nadam da će pobijediti onaj ‘kuruzer’ kojeg jedna članica ‘stručnog’ žirija obožava i tako otvoreno protežira. Jer… to je taj nivo, to je “to”. Pa toga nema ni na najamaterskijem festivalu kukuruza i to one najrubnije… Trash samo takav! A sad, je li to supertalent? To prepuštam vama… Publika najbolje zna. Valjda. O žirijima sam već sve rekao davno. No, recimo još i ovo – kada u ‘stručnom’ žiriju imaš šatorske pevaljke da odlučuju o tome tko je supertalent, onda imaš i takav rezultat finala ‘super’ talenta. Zato bi bilo baš mrak da taj lik pobijedi! Hahahaha, HIT! To bi stvarno bilo to. Odraz stvarnog stanja društva. Koga mi to slavimo danas, tko nama postavlja trendove i tko ‘influensira’ na nas, na našu djecu? Tragikomedija. Al’ ipak više – tragedija.”

S ovim su se dijelom objave također mnogi složili, a Jacques je otkrio i za koga navija. “Ja bih da pobijedi Magic Leon! A mogu i Mia i Ivo, ajde, oni su mi super!” S obzirom da je upravo Magic Leon i pobijedio, pretpostavljamo da se Jacquesu barem malo popravio dojam o samom showu.