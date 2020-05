PA OVO JE NEVJEROVATNO! Elon Musk i Grimes promijenili ime X Æ A-12, ovo novo još je luđe

Autor: Dnevno

Elon Musk, direktor Tesle i partnerica Grimes početkom svibnja svoju su malenu obitelj proširili rođenjem najnovijeg člana, dječaka imenovanog X Æ A-12. Svijet je naravno s čuđenjem reagirao na neobično ime, a iako je dječak rođen početkom mjeseca, još uvijek nismo sigurni kako se ime izgovara.

No, nije samo to neobično, naime, novopečeni roditelji nisu se usuglasili oko toga što njegovo ime znači, no to sada više nije ni važno. Ime dječaka naime, promijenjeno je. On se sada zove X Æ A-xii. Kao što vidite, promjena je minimalna, no efektna, tvrdi Grimes.

Numeričke oznake imena pak zamijenili su njihovim rimskim inačicama, a novo ime, ljepše je, navodi.

Musk osim X Æ A-xii ima još petero djece Griffin, Xavier, Damian, Saxon te Kai.