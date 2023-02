‘PA DOBRO MAJKU MU, ŠTO JE TAJ ŠČ ZAPRAVO?!’ Mrle iz Leta 3 dao recept za slasniji izgovor: ‘Pomaže ako se čovjek povremeno uneredi…’

Autor: Dnevno.hr/ T. Š.

Kao što Hrvatska zna za Let 3, ako pitate Šveđane za neobične performanse, sigurno ćete pokrenuti razgovor o komičarskoj grupi Grotesco, koja nasmijava tamošnju publiku nastupima na tragu britanskih legendi Monthy Pyton, a imali su i svoju emisiju nazvanu Grotesco, na švedskoj nacionalnoj televiziji u tri sezone od 2007. do 2017. godine, piše Zagreb.info.

Grotesco su 2015. godine šokirali švedsku javnost s pjesmom i glazbenim videom ‘Blanda Upp‘ (na hrvatski je možemo prevesti kao ‘Pomiješajmo’).

U spotu, stranci plešu po tamnoputom čovjeku dok reper i pjevač izvode švedsku himnu, a cilj im je bio parodirati medijske napise u tamošnjim medijima oko porasta nacionalnih manjina u Švedskoj.





Ranije, 2009. godine Grotesco je izveo pjesmu„Tingaliin“ na Melodifestivalenu (Festival melodije). Riječ je o švedskom ekvivalentu Dore. Grupa je nastupila tijekom pauze, a nihov nastup švedska publika je itekako zapamtila.

U kičastom i bogatom nastupu koji miješa ruske melodije i trance bass elektroniku, grupa, između ostalog pjeva: “Živio Lenjin (Nazdrovje, Lenin!), doviđenja Putin (Dasvidanja, Putin!)”. Na pozornici su se izmjenjivali vojnici u odorama Crvene armije, plesači poznatog ruskog plesa u čučnjevima i čovjek u kostimu medvjeda.

Let 3: ‘Ovo nema nikakve prave estetske usporednice s našim radom’

Pjesma je postala hit u Švedskoj, ali je na sebe navukla i ruski bijes u vidu protesta tamošnjeg veleposlanstva Rusije koji je optužio grupu za ruganje državi, ali i predsjedniku Putinu.

Let 3 je komentirao grupu Grotesco. “Svatko tko nas prati i poznaje zna da ovo nema nikakve prave estetske usporednice s našim radom. To je od one vrste pokušaja spektakulariziranja, gdje se miješaju etno i taj ‘east’ feeling s nekim zapadnim stilom popularnih napjeva, i to je jako rašireno, pogotovo na Istoku, od Rusije i Ukrajine, do Srbije i Bugarske, pa do Turske, Gruzije, Azarbejdžana”, prokomentirao je Mrle švedske komičare za Zagreb.info.

“Glavni cilj je ugurati se što bliže koritu”

Dodao je kako bi se ‘Tingeliin’ u nekom elementu mogao činiti sličan njihovom radu, ali ipak ne previše.









“To je kao kada bi rekli: ‘Vidi, Thomas Mann upotrebljava ista slova kao i Franz Kafka, pa to znači da su djela ista’. Naravno da nisu. Kod nas je izražena distanca, ironija prema takvome miksanju, a i kada sami miksamo, ni naše pjesme same po sebi nisu slične ovome. Da ne govorimo o tome da smo mi prije svega diverzanti, a ovakvima je glavni cilj ugurati se što bliže koritu”, objasnio je Mrle.

“Nit’ ubadaju niti su belosvetski foliranti”

Za Grotesco, kaže, nisu čuli prije gledanja ovog videa, a dodaje kako u Europi nisu našli nekog sličnog sebi. “Zasad nismo baš primijetili neke druge s kojima bi se rado skupa d*ogirali i o*gijali. Nit’ ubadaju niti su belosvetski foliranti, ali takvih barem ima kod nas doma, i u regiji, među političarima”, procijenio je Mrle.

Recept za slasniji izgovor ‘ŠČ’

Za kraj, Mrle je dao zanimljiv ‘jezični savjet’. “Pa edukacija je važna, svakako, kroz cijeli život se treba učiti. Za slasniji izgovor ŠČ pomaže ako se čovjek povremeno uneredi alkoholom, se*sualnim o*gijama, i da se tada, u takvom stanju zapita, pa dobro majku mu, što je taj ŠČ zapravo”, zaključio je Mrle u svome prepoznatljivom stilu.