Ozlijedila najveće implatante u Hrvatskoj: ‘Počelo je krvariti, a sad želim povećati na osmicu’

Autor: Dnevno.hr

Doktorica violine 45-godišnja Bianca Kolompar ozlijedila je najveće implatante ikada rađene u Hrvatskoj. Ponosna je vlasnica sedmica, koje su sad ozlijeđene.

Naime, kako je rekla za RTL Exkluziv vjeruje da je grudi se ozlijedila prilikom tuširanja.

“Prvo nisam znala o čemu se radi, mislila sam da je žica od grudnjaka, ali drugi dan sam primijetila da je tuš izgreban. Izgledalo je kao da me mačka ogrebala, ružno, počelo je krvariti, stavila sam malo alkohola i tirosur i boljelo me, pet šest dana me baš boljelo, otišla sam na ultrazvuk, ultrazvuk je uredan”, rekla je.

Za smanjenje grudi ne želi čuti, naprotiv – želi još veće. Liječnik joj je rekao da ne može više stavljati tu količinu, da bi trebali ići na 800 mililitara.

"Ja nisam to prihvatila. Kaže da oni nemaju više, 1050 ne proizvode, ali i prije smo mi to po narudžbi dobili. Tako da se ja nadam da ćemo uspjeti ipak, ja bih čak trebala dodati jedan broj, ja sam mislila ići na 1200, jer sam još prirodno dobila jedan broj. Bilo bi bolje da to bude čvrsto!", smatra violinistica koja ima svoje želje, ali ipak estetski kirurg se tome protivi.









“Mene je malo sad i strah ići drugom kirurgu i bilo bi dobro da kirurg prihvati da se zajedno izborimo da se to napravi”, ističe. U braku je s 9 godina mlađim suprugom Romanom kojem je ozljeda, kako kaže Bianca bila šok.