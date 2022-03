‘OŽIVLJAVALI SU ME’ Alen Vitasović završio u bolnici, bilo je ozbiljno i dramatično! Završio je u invalidskim kolicima

Autor: Dnevno.hr/Š. P.

53-godišnji glazbenik Alen Vitasović u pulskoj bolnici vodi najveću životnu bitku – nakon što se zarazio koronavirusom, dobio je tešku upalu pluća. Bilo je, kaže, izuzetno dramatično.

“Falilo mi je kisika. Na kisiku sam još. I dalje imam koronu, ali nisam više zarazan. Oživljavali su me, nisam imao kisika. To je sad najopasnije, upala pluća. Korona će otići, ali treba to sad smiriti. Najbitnije je da se ne proširi, da ne završim na respiratoru”, rekao je Vitasović za 24sata i dodao da se nije cijepio.

Određeno vrijeme, kaže, nije mogao ni hodati pa je koristio invalidska kolica. Nahvalio je medicinsko osoblje te dodao da mu ne treba financijska pomoć. “Love mi ne treba ništa. Lovu ionako ne volim. Za račune imam”, rekao je Vitasović za 24sata.

“Prošao sam svašta u životu, ali ovo nisam nikad doživio”, izjavio je pjevač te priznao da vrijeme u bolnici krati čitajući stripove, točnije, popularnog Zagora.