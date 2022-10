‘OŽILJAK ĆE NESTATI!’ Nakon jučerašnjih prozivki, Pišek objasnila gdje je bila na dan polugodišnjice suprugove smrti: ‘Ionako mi se nije dopadao!’

Autor: Dnevno.hr/K. V.

Voditeljica Nikolina Ristović (46) svojim je pratiteljima na Instagramu otkrila odgovor na pitanje koje joj od jučer svi postavljaju. Javnost je proziva i očekuje njezinu objavu povodom polugodišnjice smrti njezina supruga Vidoja Ristovića, no ljude iz njezinog privatnog života zanimalo je čemu flaster na njezinoj nozi.

Odgovor je odlučila objaviti javno, kako bi izbjegla daljnja pitanja: “Niti ne znam tko me danas nije upitao čemu služi flaster na nozi. I zaista, sada sam shvatila – upada u oči”, započela je objavu. U nastavku je uputila i važnu poruku: “I neka se vidi, jer ukazuje na važnost preventive. Nisam niti slutila kada sam ležerno ušetala u polikliniku da ću izaći s jednim madežom manje. Ali i jednom brigom također. Ožiljak će zacijeliti. Flaster će nestati. Madež je već otišao. Ionako mi se nije dopadao… Bye, bye brigo, pređi na drugoga. (bolje ni na koga)”, završila je objavu uz fotografiju na kojoj pozira sa svojim psom.

U komentarima je dobila mnogo komplimenata: “Fora je, izgleda kao modni detalj.”, “Lijepa kao sunce”, ali i poruku klinike, u kojoj je izvršila zahvat: “Draga i prelijepa naša Nikolina, uvijek smo tu da Vas čuvamo.”





Prisjetimo se, jučer su se na Vidojevom grobu okupili njegovi najbliži, a svi su očekivali vidjeti i Nikolinu, koja se nije pojavila. Ne čudi to što je nismo vidjeli na spomenutom obiteljskom okupljanju, s obzirom na javne prepirke koje smo imali priliku pratiti zadnjih mjeseci te zbog kojih je Nikolina angažirala odvjetnike.

“Medijska hajka je bila jako bolna i nije jenjavala mjesecima. Nitko nije pokazivao ni dozu poštovanja prema mom pokojnom suprugu, meni, djeci koja imaju pravo na svoju privatnost bez obzira na to što sam javna osoba. Mnogi su se ponašali kao lešinari. Pretpostavljam da je to zato što sam žena, koja se na brdovitom Balkanu i dalje tretira kao objekt koji treba iskorištavati dok za to ima energije i dok je politički podobna, a poslije ih treba odstraniti”, izjavila je jednom prilikom.