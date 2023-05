OVU ŽENU NE MOŽE VIDJETI NI NACRTANU! Princeza Anne nizala je afere i ljubila ‘zabranjene muškarce’, no samo jedan joj je slomio srce

Autor: Dnevno.hr/ N.K.

Sestra kralja Charlesa princeza Anne na glasu je kao marljiva, ali i stroga članica kraljevske obitelji, no u svojim mlađim danima bila je problematična i vodila prilično turbulentan ljubavni život.

Ovoj buntovnoj princezi afere nisu bile strane, a i sama je jednom prilikom priznala da nije “princeza iz bajke”. U tinejdžerskim danima flertovala je i bila u kratkim vezama s nekoliko mladića, a jedan od njih, Gerald Wald, postao je krsni kum princa Harryja.

Njezina prva kontroverzna ljubavna romansa bila je sa “zabranjenim muškarcem”, Andrewom Parkerom-Bowlesom, koji je kasnije oženio Camillu. Otad, navodno, princeza ne podnosi Camillu.





Ljubavni trokut na dvoru

A kako je sve počelo? Anne i Andrewa povezali su zajednički interesi, a vezu su započeli u lipnju 1970. Princeza je navodno bila ludo zaljubljena u Andrewa, no njihova ljubav je u startu bila osuđena na propast. Naime, Andrew je katolik, zbog čega nije bio adekvatan kandidat za brak s članicom kraljevske obitelji.

Svoju vezu s Anne je morao prekinuti, a 1973. oženio je Camillu Parker Bowles s kojom je dobio dvoje djece. Anne se pak iste godine udala za Marka Phillipsa, s kojim je bila u braku do 1992. Nagađa se da su Andrew i Anne svoju vezu nastavili i nakon što su stupili u brak sa svojim bivšim partnerima.

Iako je buntovna princeza s Andrewom ostala u dobrim odnosima te je čak bio kum njenoj najmlađoj kćeri Zari, Camilli, čini se, nije mogla oprostiti.

Rat između Anne i Camille navodno je trajao desetljećima, a šuškalo se da je upravo Anne bila jedna od glavnih protivnica ideje da Camilla dobije titulu kraljice supruge.

Prvi suprug, preljubi i razvod

Anne je svog prvog muža kapetana Marka Phillipsa upoznala 1968. u Meksiku, a povezala ih je ljubav prema konjima. Vezu su počeli nešto kasnije, a 1973. su imali bajkovito vjenčanje koje je bilo prikazano na televiziji prema procjenama gledalo je čak 500 milijuna ljudi!

Par je u braku dobio sina Petera Phillipsa i kćer Zaru Tindall, no brak nije dugo potrajao. Navodan razlog za rastavu bila je činjenica da je Anne imala aferu s policijskim službenikom Sergeantom Crossom, koji je radio kao zaštitar u njezinoj kući. Zaštitar je bio premješten na drugu lokaciju prije no što je afera izašla u javnost.









Inače, Mark je zatražio razvod i zbog još jednog skandala koji se dogodio 1989. godine. Tada je princezina dugogodišnja afera s kraljevskim pomoćnikom Timothyjem Laurenceom izašla u javnost nakon što su iz njezine aktovke ukradena su ljubavna pisma koja je kasnije objavio britanski časopis The Sun.

Phillipsu je to bila kap koja je prelila čašu, a služeno su se razveli 1992. godine.

Drugi brak s bivšim ljubavnikom

Nakon razvoda princeza nije gubila vrijeme pa se iste godine udala upravo za pomoćnika Timothyja s kojim je imala aferu. Svadbena ceremonija u Škotskoj u crkvi u blizini Balmorala 12. prosinca 1992. bila je skromna, a Timothy nakon vjenčanja nije dobio nijednu titulu.









Unatoč tome, kraljica ga je postavila za zapovjednika Kraljevskog viktorijanskog reda 2011., a tijekom godina Timothy je postao blizak kraljici i moglo ga se vidjeti na važnim kraljevskim događanjima uz bok njegovoj supruzi.

Elizabeta II. mu je dala još jednu posebnu privilegiju pa mu je bilo dozvoljeno boraviti na balkonu Buckinghamske palače za vrijeme njezine proslave platinastog jubileja.

Za razliku od njegove supruge, sir Laurence nije veliki obožavatelj konja.

“Ona je odrasla uz konje, konji su dio njezina života, no to nije nešto što dijelim s njom. Nažalost, ja nikad nisam bio lud za konjima”, rekao je u dokumentarcu ‘Anne: The Princess Royal at 70’.

Par je i dalje zajedno te žive na nekoliko lokacija, uključujući njihovu primarnu rezidenciju na seoskom imanju u Gatcombe Parku.