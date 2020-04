OVOTJEDNI BULLHIT UJEDINIO SLUŠATELJE! ‘Ajmo, ajmo jednu za Vilija’

Autor: Dnevno

Antena Zagreb pozvala je svoje slušatelje da se pridruže ovotjednom Bullhitu koji je Luka Bulić napisao za ministra zdravstva Vilija Beroša i svo medicinsko osoblje. Odaziv je bio odličan.

Iz svih dijelova zemlje stigle su snimke na kojima djeca, odrasli, pa i cijele obitelji pjevaju refren: „Ajmo, ajmo, ajmo, ajmo, jednu za Vilija! Go, Beroš, go! Go, Beroš, go!“.

Ministar zdravstva u vrlo je kratkom roku dobio titulu omiljenog ministra, a sad je dobio i svoj Bullhit koji završava zahvalom svim liječnicima i sestrama.