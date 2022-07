‘OVO VAM NE ŽELE REĆI, PISKARALA U HRVATSKOJ ŠUTE!’ Optužuju Mišu Grofa, spominje se rat: ‘Izgleda kao sitni kriminalac’, nagazio Nikolinu, a sad će oni njega

Na portalu udruge Vigilare osvanuo je tekst o Miši Grofu i Nikolini Ristović koji se već tjednima nakon smrti Vidoja Ristovića prepucavaju oko imovine.

Miša Grof pritom svoju snahu časti najgorim mogućim epitetima, čak je optužuje i za smrt svog sina Vidoja koji je sudeći prema njegovim izjavama zajedno s Nikolinom, živio na njegov račun.

"OVO VAM NE ŽELE REĆI O čemu šute piskarala u Hrvatskoj opčinjena masnom kosom 'Miše Grofa'?" stoji u naslovu teksta na portalu Vigilare.





Tvrde kako se u kolekciji Miše Grofa možda nalaze i neke umjetnike ukradene tijekom rata u Hrvatskoj, iako se to trenutno nikako ne može potvrditi.

“Srbin masne i zalizane kose”

“Zašto bi hrvatsko čitateljstvo treba išta znati o tome što govori nekakav tip dugačke, masne i zalizane kose iz Srbije koji izgleda kao sitni kriminalac iz nekih prošlih vremena? Hrvatska nema dovoljno svojih ‘influencera’, starleta i starletana pa moramo čitati i o onima u Srbiji. Očito je cilj daljnje stvaranje medijske atmosfere ‘Jugosfere’ i dodatna primitivizacija medijske scene”, nabraja se u tekstu.

Zatim se dalje piše da je “jedini podatak koji bi trebao zanimati hrvatsko čitateljstvo o dugokosom ‘Grofu'” onaj da je devedesetih surađivao s Arkanom.

“Najodurnije stranice hrvatskog projugoslavenskog novinarstva”

“Nije stoga uopće isključeno da i njegov suradnik ‘Grof’ ima u svome posjedu i dragocjenosti koje su ukradene iz Hrvatske”, piše Vigilare.

“Sve ostalo pripada u najodurnije stranice hrvatskog projugoslavenskog i žutog novinarstva kapacitiranog neukim i polupismenim piskaralima koja se ne odmaknuti od opčinjenosti masnom kosom Viktora Miše Grofa”, zaključuje se u tekstu.

Navodne priče o njemu i Arkanu

Miša je još 1996. trgovao starinama i umjetninama, a potom je surađivao sa Željkom Ražnatovićem Arkanom, koji je, kako pišu srpski mediji, volio stara umjetnička djela, naročito ona koja su imala motive srpske povijesti. Kada ga je Arkan pitao za cijenu slika, Miša se našalio i rekao da su "badava", a potom je rekao cijenu od 15.000 maraka. Arkan je potom navodno počeo bacati novac i kupio četiri slike za 35.000 maraka.









A ljubav prema skupocjenim predmetima iz prošlosti od Viktora je naslijedio njegov pokojni sin Vidoje. Miša Grof nedavno je za srpske medije otkrio da će brojne umjetnine koje je Vidoje skupljao za života završiti u muzeju.

“Vidoje je skupljao antikvitete, on je to volio i pažljivo birao. Poklonit ću ih povijesnom muzeju. Neću valjda dozvoliti da antikvitete koje je on volio ona nosi u Hrvatsku ili da ih razvlači ovdje i prodaje ih. On ih je volio i kupovao ih je, ali ne njezinim novcem, nego mojim”, kazao je Miša za Kurir, referirajući se na snahu Nikolinu.