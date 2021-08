‘OVO TIJELO NE ŽELI TREĆE!’ Ella Dvornik objavila vruću fotku, pratitelji je ‘upilali’ pitanjima o djeci, odmah im je odbrusila!

Autor: Š. P.

“Ponoćni obrok”, napisala je Ella Dvornik uz fotografiju u izazovnom korzetu i označila svog supruga Charlesa Piercea. Htjela je biti dosjetljiva i zagonetna, ali kako to na Instagramu obično biva, rasprava se pretvorila u priču o – djeci.

Nakon što ju je nekoliko pratitelja upitalo znači li to da rade na trećem djetetu, Ella je iskreno odgovorila: “Ljudi, nema treće. Pomirite se s tim. Pogledajte me! Ovo tijelo ne želi treće!!! Ok sam. Imajte vi umjesto mene”.

View this post on Instagram A post shared by Ella Dvornik-Pearce (@elladvornik)

Ella, podsjetimo, ima dvije male kćeri, trogodišnju Balie Dee te jednogodišnju Lumi Wren. Nakon drugog proširenja obitelji, odlučila se na veliki zaokret – preseljenje u Istru. S pratiteljima je podijelila svaki dio selidbe, zaključila da joj je nova kuća “izvana dosadna”, ali i da je puno sretnija otkad je vrevu metropole zamijenila životom u manjoj sredini.







View this post on Instagram A post shared by Ella Dvornik-Pearce (@elladvornik)