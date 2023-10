Ovo se ne propušta: THE BEST reunion festival 2023 okuplja samu DJ kremu

Autor: Dnevno.hr

Nakon prošlogodišnjeg nezaboravnog “THE Best Reunion Festivala 2022”, dobitnika nagrade Ambasador za najbolji klupski party u 2022. godini zahvaljujući glasovima publike, ponosno se predstavlja “THE BEST Reunion Festival 2023”!

Točno godinu dana kasnije, odabrana ekipa od 10 legendarnih zagrebačkih DJ-a okuplja se u Bestu sa specijalnom misijom da nas još jednom teleportiraju u zlatno doba tog poznatog zagrebačkog kluba, jednog od najpopularnijih i najposjećenijih “hramova” elektronske glazbe u 90-ima i s početka 2000-ih. Bit će to uzbudljiv povratak na “mjesto zločina”, ludo i nezaboravno iskustvo i dvanaestsatno glazbeno putovanje uz resident DJ-e “velike četvorke”: Astralisa, Kraljevstva, Perfectiona i Body & Soula. Ovi kultni klupski programi iz “starog Besta” zlatnim su slovima ispisali povijest domaće elektronske scene. Također, na ovogodišnjem Festivalu imamo još razloga za slavlje, obilježavamo i dvije velike godišnjice: 25 godina Kraljevstva i 25 godina Astralisa.

Ekipa za ‘LUDILO’

Frx i Grade otvaraju Festival s posebno osmišljenim trosatnim B2B setom pod nazivom “The Best Of Body & Soul House Classics”. Nakon toga slijede Kraljevstvo, Perfection i Astralis, odnosno naši dobro poznati DJ-i: Cet, Mr. DJ Dario, Petar Dundov, Damir Ludvig i Go Cut, koji će svojim pomno odabranim selekcijama atmosferu dovesti do usijanja. U nastavku od 07-10h, koji uključuje službeni “Reunion After”, DJ pult preuzimaju trojica DJ-a Body & Soula, najpoznatijeg i najposjećenijeg Bestovog house clubbing programa, a to su Active Line Six, Toxic i Alen koji će dati sve od sebe da maestralno zatvore ovogodišnji Reunion.





Ako ste bili prošle godine – ponovite, ako niste – imate još jednom priliku doživjeti ovaj ultimativni klupski retro spektakl.

SVI ste pozvani i SVI ste dobrodošli!

RAVE ON

JOIN US AND BE PART OF HISTORY!

TIMETABLE:









PART 1 [22.00-07.00h]

Astralis // Body & Soul // Kraljevstvo // Perfection

22.00 – 01.00 FRX B2B GRADE (Body & Soul)

01.00 – 02.00 CET (Kraljevstvo & Perfection)

02.00 – 03.30 MR. DJ DARIO (Kraljevstvo & Perfection)

03.30 – 05.00 PETAR DUNDOV (Perfection)

05.00 – 06.00 DAMIR LUDVIG (Astralis)

06.00 – 07.00 GO CUT (Astralis)

*************

PART 2 [07.00- 10.00h]

Body & Soul pres.”Reunion Master After”









07.00 – 08.00 ACTIVE LINE SIX

08.00 – 10.00 VIP Masters: TOXIC B2B ALEN