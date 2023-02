‘OVO NIJE UMJETNOST, OVO JE MONSTRUOZNO’ Pjevača naveliko prozivaju nakon što je objavio novi spot: ‘Što ovi ljudi pokušavaju uraditi našoj djeci?’

Britanski pjevač Sam Smith objavio je spot za svoju novu pjesmu naziva “I’m Not Here To Make Friends” te izazvao burne reakcije. Kontroverzne scene spota mnogi su protumačili kao normaliziranje pornografije, a nikako im nije jasno zašto spot na platformi YouTube nije ograničen prema uzrastu.

“Djeca i tinejdžeri ovo mogu gledati bez ikakvih restrikcija. Živimo u vremenu u kojem se pornografija pokušava normalizirati”, rekla je novinarka Alex Phillips u emisiji “Good Morning Britain”.





Plesanje u oskudnoj odjeći i imitiranje seksa neki su od dijelova spota, zbog kojih ljudi zahtijevaju da se video “zaključa” za korisnike mlađe od 18 godina. “Ovo nije umjetnost niti služi da ohrabri bilo koga. Ovo je monstruozno”, napisao je jedan korisnik Twittera. “Vrijeđanje zdravog razuma. Je li on svjestan da je ovo glazbena industrija, a ne da snimanje za Playboy?”, “Vrijeme da se standard YouTubea promijeni. To više nisu spotovi nego čista pornografija. Što ovi ljudi pokušavaju uraditi našoj djeci?”, nižu se reakcije.

U četiri dana spot je na YouTubeu pregledan preko četiri milijuna puta, a komentara je više od 20 tisuća. Iako su mnogi šokirani prizorima, Sam Smith ima vjernu vojsku svojih obožavatelja koja ga potpuno podržava. Ipak, najviše je onih koji su pohvalili pjesmu, no spotom i nisu prezadovoljni.

Tridesetogodišnji pjevač prije nekoliko dana objavio je drugi album, devet godina nakon debitantskog, koji mu je donio brojne glazbene nagrade. Glazbom se počeo ba viti još 2008. godine, a dosad je osvojio, među ostalim, četiri Grammyja i Oscara za najbolju pjesmu. Riječ je o singlu “Spectre” iz istoimenog filma o Jamesu Bondu.









Prije tri godine, Sam Smith izjavio je da odbacuje zamjenicu “on” te se službeno počinje koristiti rodno neutralnim zamjenicama “they/them”, navodeći da je “cijeli život u ratu sa svojim rodom”.